Alberto Angela ha ricevuto la quinta laurea honoris causa: "Dottore in Scienze Forestali e Ambientali" Alberto Angela ha ricevuto la laurea honoris causa in Scienze Forestali e Ambientali, all'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria. Si tratta del quinto riconoscimento per il noto divulgatore scientifico.

A cura di Ilaria Costabile

Alberto Angela ha ricevuto una nuova laurea honoris causa in Scienze Forestali e Ambientali. Il noto divulgatore scientifico e paleontologo è intervenuto durante l'inaugurazione dell'anno accademico all'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria. L'evento è stato presieduto dal rettore, Giuseppe Zimbalatti, con il quale il celebre volto tv ha incontrato anche i giornalisti, rispondendo ad alcune domande.

Le parole di Alberto Angela al conferimento della laurea

Un incontro emozionante per uno dei volti più amati del piccolo schermo che della cultura, insieme a suo padre Piero, ha fatto la missione della vita. La scienza e lo studio della storia, del passato, sono stati elemento portante delle trasmissioni di entrambi. Nel ricevere la laurea, Angela si è così rivolto alla platea di giovani studenti che hanno assistito a questo momento:

Credo molto nei giovani. Il futuro incombe e solo le giovani menti, quelle più preparate, saranno in grado di affrontarlo. Chi fa ricerca non smette mai di studiare. La presenza a questa cerimonia di tanti studenti mi rende felice. A loro consiglio di considerare l'Università come un punto di partenza ed un trampolino verso il futuro. Anche la tesi non deve rappresentare l'atto finale del percorso universitario, bensì la proiezione verso il mondo del lavoro.

Dato che l'università calabrese prende il nome di Mediterranea, impossibile per il divulgatore non fare un cenno all'importanza del mar Mediterraneo, teatro di tanti avvenimenti di rilevanza storica: "Una grande piazza dove si sono incontrati tutti, egiziani, fenici, greci, romani e tanti altri. Ma il Mediterraneo è stato e deve rimanere soprattutto un luogo di incontro, oltre che un catalizzatore dello sviluppo umano".

Gli altri riconoscimenti ricevuti da Alberto Angela

Non è la prima volta che ad Alberto Angela viene conferita una laurea honoris causa. Solo nel 2019, infatti, ne ha ricevute ben tre in Comunicazione del patrimonio culturale all'Università degli Studi di Palermo, in Archeologia all'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e ancora in Filosofia all'Università degli Studi del Piemonte. Infine, a giugno 2023, in Geologia e Geologia Applicata alla Federico Secondo di Napoli.