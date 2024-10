video suggerito

Nadia Bengala: “Mia figlia violenta con me a causa della droga. Un killer l’aveva presa di mira” Ospite di Verissimo, Nadia Bengala ha raccontato la storia della figlia Diana Schivardi. La 28enne si trova ora in comunità e da oltre 10 anni lotta contro la dipendenza dalla droga. Gli ultimi mesi prima della decisione, per l’ex Miss Italia, sono stati i più difficili: “Era diventata violenta con me, non era più lei”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Nadia Bengala è stata ospite di Verissimo nella puntata di sabato 12 ottobre. Nel salotto di Silvia Toffanin, l'ex Miss Italia ha parlato della figlia Diana Schivardi, che da anni lotta contro la dipendenza della droga e che ora si trova in comunità, dopo aver ricevuto una condanna a 10 mesi per danneggiamento, furto, tentata rapina e lesioni.

Come sta la figlia di Nadia Bengala

Lo scorso marzo Nadia Bengala aveva lanciato un appello chiedendo di essere aiutata a salvare la figlia Diana Schivardi. La ragazza, 28enne, da 10 anni lotta contro la dipendenza dalla droga. A marzo, l'ex Miss Italia ha trovato il coraggio di mandare la figlia in comunità per iniziare un percorso:

L'ultimo anno è stato il più difficile, che mi ha portato a prendere la decisione drastica della comunità. Oggi mia figlia si trova lì, non è stato facile decidere di portarla. In comunità o un ragazzo ci entra da solo oppure deve essere ‘condannata' ad andarci.

I mesi prima della decisione sono stati i più difficili per Bengala, viste le condizioni della figlia: "Era impossibile anche solo incontrarla, non era più lei. È stata violenta con me e, dopo quell'episodio, ho decido di fare qualcosa". La ragazza era entrata anche nel mirino del killer di Prati, l'uomo che nel 2022 a Roma aveva ucciso due donne nel giro di poche ore e che aveva cercato di mettersi in contatto anche con lei. Ora Bengala si augura che la figlia possa guarire anche a livello psicologico e diventare forte e indipendente.

La storia di Diana Schivardi, figlia di Nadia Bengala

Appena maggiorenne, Diana Schivardi si era innamorata di un uomo molto più grande di lei, che mamma Nadia non ha mai approvato. "Non ero d'accordo, stava sacrificando la sua gioventù seguendo una persona che non poteva darle niente", ha raccontato l'ex Miss Italia a Silvia Toffanin. La ragazza aveva poi deciso di partire per Londra per studiare, ma proprio in Inghilterra si avvicina per la prima volta alle sostanze stupefacenti: "Ha cominciato a essere sola, libera, voleva essere indipendente e si è fatta attrarre da cosa sbagliate. Era fuori da ogni controllo e chiaramente è stato deleterio".

Per un anno e mezzo, poi, Diana Schivardi ha fatto perdere ogni sua traccia, come ha spiegato Bengala, che ha provato a rintracciarla in tutti i modi ma senza successo: "Non chiamava e non rispondeva. Non sapevo dove fosse. Poco prima avevamo litigato per un motivo banalissimo, legato al suo uomo, le avevo detto ‘se magari avessi un altro' ". Poi è tornata a Roma e si sono riavvicinate, anche se gli ultimi mesi prima di entrare in comunità sono stati più difficili.