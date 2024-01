Bob Odenkirk ha scoperto di essere cugino di Re Carlo III: “Se lo scopre mia madre” L’attore ha scoperto di essere imparentato con Re Carlo III nel corso del programma televisivo basato sulla genealogia, Finding Your Roots: “Non credo nella monarchia”, ha scherzato, “ma questo cambia tutto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La notizia è di quelle curiose e riguarda un personaggio che è molto amato anche qui in Italia. Parliamo di Bob Odenkirk, meglio noto come Saul Goodman di “Better Call Saul” (e prima ancora di “Breaking Bad”). Dunque, dal Guardian arriva la rivelazione: l'attore ha scoperto di essere imparentato nientemeno che con Re Carlo III. Il programma televisivo basato sulla genealogia, Finding Your Roots, è riuscito a studiare le radici della famiglia di Odenkirk andando indietro per ben cinque generazioni scoprendo che l’attore è cugino di undicesimo grado proprio di Re Carlo III.

Perché Bob Odenkirk è legato a Re Carlo III

Ma come è possibile, considerato il fatto che la sua famiglia proviene da Chicago? Ecco spiegato: il quinto bisnonno dell'attore, Friedrich Carl Steinholz, è nato a Plön, in Germania, nel 1755. Il conduttore Henry Louis Gates Jr ha detto a Bob Odenkirk che Steinholz è stato concepito fuori dal matrimonio con il Duca di Plön, che era imparentato con le famiglie reali d'Europa a causa di matrimoni incrociati. La reazione di Bob Odenkirk sulle prime non è stata sorpresa: “Mi sento parte di una storia di cui non credevo di far parte. Eppure io sono americano, non mi sento un monarchico”.

Il pensiero di Bob Odenkirk sulla monarchia

Bob Odenkirk è cresciuto a Chicago, secondo di sette fratelli da famiglia di origine tedesca e irlandese. Nel programma ha spiegato la sua idea sulla monarchia:

Sai, mi sembra un po' contorto. Capisco perché la società si è costruita intorno a monarchi e leader, e li ha passati di generazione in generazione. Capisco che questo avviene in ogni società, ogni civiltà ma penso che siamo arrivati a un posto migliore con la democrazia e dovremmo continuare su quella strada.

L’approccio però cambia completamente dal momento in cui viene informato del fatto che c’è un legame addirittura con Re Carlo III: “Beh, questo cambia tutto. È pazzesco! Se lo sapesse mia madre!”.