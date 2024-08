video suggerito

Bill Gates accusato in un libro: "Le stagiste non potevano stare da sole con lui" In un libro, scritto dalla giornalista del New York Times Anupreeta Das, Bill Gates è accusato di aver avuto dei comportamenti inopportuni in presenza di giovani stagiste della Microsoft. Atteggiamenti che avrebbero portato la società a vietare che le ragazze fossero sole con lui e che avrebbero danneggiato anche il suo matrimonio con Melinda.

A cura di Ilaria Costabile

Piovono pesanti accuse sul capo di Bill Gates, il fondatore di Microsoft, attorno al quale la giornalista del New York Times, Anupreeta Das, ha scritto un libro. Dall'inchiesta portata avanti per mesi, sono emerse testimonianze preoccupanti sull'uomo più ricco del mondo, che avrebbe avuto una particolare attenzione per le donne, tanto che qualcuno nel descrivere il suo comportamento in presenza delle giovani stagiste ha dichiarato "era come un bambino in un negozio di dolciumi".

Le accuse rivolte a Bill Gates

Affermazioni che, ovviamente, hanno avuto delle ripercussioni, tanto che la società aveva deciso di vietare alle ragazze di restare da sole con lui. Un atteggiamento quanto meno ambiguo, che si era insinuato anche nel matrimonio con la moglie Melinda, portandolo alla rottura definitiva, come racconta la giornalista del New York Times che ne tratteggia un ritratto inedito, di un uomo che aveva segreti, di cui nemmeno la security era al corrente. Gates, infatti, avrebbe avuto un'agenda fitta di appuntamenti di cui nessuno era a conoscenza e che, secondo la ex moglie, sarebbero stati alla base dei suoi tradimenti. Il libro, in cui emergono questi dettagli inediti, si chiama Billionaire, Nerd, Savior, King: Bill Gates and His Quest to Shape Our World e racconta anche che il naufragare del matrimonio tra il fondatore di Microsoft e Melinda sia dovuto alle rivelazioni sull'amicizia tra lui e Jeffrey Epstein, suicida in carcere dove stava scontando una condanna per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni. Della cricca che ruotava attorno ad Epstein, stando a quanto riporta la giornalista, Bill Gates era considerato la "stella più luminosa".

Bill Gates contesta l'autrice del libro

Nel frattempo Gates si è difeso accusando Anupreeta Das di "aver riportato notizie si seconda e terza mano" aggiungendo che queste ultime a suo avviso non aerano state verificate e che la giornalista del New York Times fosse in cerca di "informazioni sensazionalistiche". Das ha ribattuto dichiarando di aver raccolto le testimonianze di centinaia di dipendenti ed ex dipendenti dell'azienda.