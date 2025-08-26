Beppe Convertini concorrente a Ballando con le stelle, l’annuncio con la mamma è tenerissimo

"Prego, vuol ballare con me?". "Grazie, preferisco di no". Massimiliano Convertini viene confermato concorrente nella prossima edizione di Ballando con le stelle. L'annuncio da parte del conduttore in un video Instagram tenerissimo, accanto a sua madre in un siparietto organizzato con lei e con tutta la famiglia. Sullo sfondo, i bellissimi trulli della Valle d'Itria.

L'annuncio più dolce

Nel filmato, girato nella suggestiva cornice dei trulli della Valle d'Itria, il conduttore pugliese ha orchestrato una piccola messinscena domestica che ha immediatamente catturato l'attenzione del pubblico. "Prego, vuol ballare con me?", chiede galantemente alla madre. La risposta, secca ma affettuosa, arriva immediata: "Grazie, preferisco di no". Ma Convertini dovrà ballare eccome, e lo farà sotto gli occhi di milioni di telespettatori che già lo conoscono e apprezzano per la sua genuinità e il suo legame profondo con le radici pugliesi.

Il rapporto speciale con la madre

Non è la prima volta che Convertini condivide momenti intimi della sua vita familiare attraverso i social network. Il conduttore ha spesso raccontato il rapporto speciale che lo lega alla madre, trasformando gesti quotidiani in piccoli capolavori di tenerezza condivisa. Particolarmente toccante era stato un post precedente in cui aveva immortalato un rituale che si ripete da oltre tre decenni: "Da questo balcone mia madre mi saluta tutte le volte che parto… sono ormai quasi 34 anni da quella prima volta e lei si commuove e mi fa commuovere… è l'immagine che porto nel cuore da sempre, ma oggi ho voluto farla ridere… tanto torno presto a casa mamma!".

Un cast stellare per la nuova edizione

Convertini si unisce a un parterre di concorrenti che promette scintille e colpi di scena. Accanto a lui scenderanno in pista nomi di primo piano del panorama televisivo e dello spettacolo italiano. Barbara d'Urso, regina indiscussa dell'intrattenimento televisivo, porterà la sua energia travolgente sulla pista di Milly Carlucci. E ancora: la Signora Coriandoli, alias Maurizio Ferrini, Andrea Delogu e Francesca Fialdini rappresenteranno il volto più contemporaneo della televisione italiana, Rosa Chemical e Marcella Bella, il mondo dello sport con Fabio Fognini e Filippo Magnini. Dulcis in fundo, Martina Colombari e Nancy Brilli. Tra i possibili ultimi ingressi si parla di Piero Marrazzo e Paolo Belli, nomi che andrebbero ad arricchire ulteriormente un parterre già ricchissimo di personalità diverse e complementari.