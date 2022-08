Benedetta Rossi: “Una giornata improduttiva non deve farci sentire inutili”

La food blogger marchigiana si è sfogata sui social riflettendo sulla frenesia che la porta a riempire la sua giornata di impegni e sull’ansia di portarli a compimento per sentirsi gratificata: “È come se quello che facciamo serva a confermare che valiamo qualcosa”.

Benedetta Rossi è l’amatissima blogger di cucina diventata un punto di riferimento per le ricette fai da te. La cuoca marchigiana condivide sempre più spesso stralci della propria vita quotidiana e utilizza le sue pagine social per condividere i pensieri che possono trovare un riscontro nelle sue follower. Lo ha fatto in particolare durante la quarantena da Covid che l’ha costretta a rallentare e a riflettere sull'ansia che spesso la porta a riempirsi le giornata di impegni per ottenere da sé stessa gratificazione.

Mettere in pausa i suoi impegni di tutti i giorni ha spinto Benedetta Rossi a riflettere su una questione che le sta molto a cuore e così ha deciso di condividere uno sfogo su Instagram: “Quel maledetto bisogno di dover sempre fare!! Pensavo di essere l’unica invece siamo in tante ad avere questo problema. Mi avete scritto che anche a voi succede. Se avete una giornata improduttiva vi sentite in colpa e terribilmente inutili…proprio come capita a me", ha scritto la blogger condividendo il suo disagio.

Non importa se siamo stanche, se non ci sentiamo in forma, se non abbiamo voglia…l’importante è FARE! È come se quello che facciamo serva a confermare che valiamo qualcosa. Vorremmo sentirci dire “sei stata brava a fare questo” oppure “il tuo lavoro è davvero importante” o “solo tu sai farlo così bene!!”….ma di solito capita che nessuno ce lo dica perché, semplicemente, non comprende questo nostro intimo bisogno.

E allora ci sentiamo ancora più stanche, insoddisfatte e insicure. In questi giorni, nei quali il COVID mi ha costretto a rallentare un pò, ho pensato tanto. Ho letto centinaia di messaggi nei quali mi avete raccontato il vostro stesso disagio e ho capito che tutto dipende da noi!

Dobbiamo metterci in testa che: NOI VALIAMO TANTO A PRESCINDERE!! DOBBIAMO VOLERCI PIÙ BENE! (perché nessuno può farlo per noi). DOBBIAMO DEDICARE PIÙ TEMPO A NOI STESSE, per fare quello che ci piace o anche per non fare nulla. IL RIPOSO NON È OZIO…ma se anche lo fosse non può che farci bene.