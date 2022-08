Benedetta Rossi vittima di una truffa allerta i fan: “Fate attenzione e segnalate” Benedetta Rossi, la nota foodblogger marchigiana, ha raccontato di essere stata vittima di una truffa sui social. Il suo volto è stato associato a dei siti fasulli che millantano dimagrimenti miracolosi, l’influencer ha perciò allertato i suoi fan.

A cura di Ilaria Costabile

Benedetta Rossi è stata vittima di una truffa, segnalata sui social. La foodblogger marchigiana, infatti, ha immediatamente allertato i suoi fan, mostrandogli di cosa si trattasse. Il suo volto è stato scelto da un sito che pubblicizza prodotti dimagranti, per invogliare gli utenti ad acquistarli. Non è il primo personaggio noto che si ritrova a dover affrontare una situazione di questo tipo e infatti raccomanda i 4 milioni e mezzo di utenti che la seguono di non cadere in queste trappole.

L'appello di Benedetta Rossi

"Benedetta Rossi, che ha perso 12 kg, ha condiviso la sua ricetta segreta con tutto Internet" questa la frase incriminata con tanto di foto sorridente della food influencer, che descrive una truffa in piena regola. Per contrastare l'attività di alcuni siti che millantano dimagrimenti miracolosi servendosi della presenza di personaggi famosi, senza che abbiano ricevuto il loro consenso, Benedetta ha subito pubblicato uno screen del sito in questione e, rivolgendosi ai suoi follower ha dichiarato: "Sono dei truffatori e sono dei siti che aprono e chiudono, non possiamo fare niente. Voi segnalate, segnalate e segnalate quando la vedete". Ha spiegato poi la faccenda in una diretta Instagram, sottolineando che l'unico modo per liberarsi di siti fasulli è quello di segnalarli a chi di dovere.

Le truffe ad altri personaggi noti

Non è la sola, purtroppo, a cui è capitata una vicenda simile, infatti di recente altri personaggi noti hanno denunciato truffe come questa, tra cui anche Mara Venier. La conduttrice lamentava il fatto che il suo viso, senza che lei ne avesse dato consenso, fosse stato usato per una pubblicità ingannevole e sottolineò sui social di non aver mai utilizzato il prodotto pubblicizzato e che si trattava di un fotomontaggio. Stessa sorte toccata a Katia Follesa e Geppi Cucciari, che hanno smentito nell'immediato quanto falsamente dichiarato e la conduttrice sarda ha messo in luce come chi millanta dimagrimenti lampo non ha nessuna competenza in fatto di alimentazione sana e corretta.