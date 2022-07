Jessica Selassié vittima di stalking dopo il GF Vip: “Gli stalker sono spesso i fan numero uno” Jessica Selassiè, ospite della diretta Instagram degli avvocati di LawPills, ha raccontato di essere stata vittima di stalking dopo il Grande Fratello Vip per via di fan diventati troppo invadenti e disposti a fare di tutto pur di parlarle: “Gli stalker sono spesso i fan numero uno che vanno oltre il limite, sono ossessionati”.

A cura di Elisabetta Murina

"Le persone note al pubblico hanno a che fare con gli stalker, che sono sono i fan numero uno". Così Jessica Selassié, ospite della diretta Instagram degli avvocati di LawPills, ha parlato del delicato tema dello stalking e di come, dopo la vittoria al Grande Fratello Vip, una persona sia arrivata ad essere letteralmente ossessionata da lei.

Il racconto di Jessica Selassié in una diretta

Nel corso della diretta Instagram, alla principessa etiope è stato chiesto se le fosse mai successo di essere vittima di stalking, specie dopo essere diventata un personaggio televisivo grazie alla sua partecipazione al reality di Alfonso Signorini. "Mi è capitato post GF Vip di avere una pagina che era ossessionata da me", ha spiegato la vincitrice, aggiungendo che nella maggior parte dei casi a rappresentare un pericolo possono essere proprio i fan più affiatati, che cercano qualunque strategia pur di avere un contatto con lei. "Questa persona si è arrabbiata e ha iniziato a pubblicare le chat private. Con i social più capitare. Prima ti insultano perché non possono essere te e poi cambiano e diventano carini", ha raccontato.

E ha poi aggiunto: "Gli stalker che spesso sono i fan numero uno e vanno oltre quel limite. Diventano ossessionati da quella persona e cercano in qualunque modo di avere una comunicazione con lei o comunque riescono a scoprire dove lavorano piuttosto che un ufficio, un’abitazione. Spediscono regali e quando non vengono calcolati diventano aggressivi".

Jessica Selassié commenta quanto accaduto a Denis Dosio

La maggiore delle sorelle Selassié ha commentato anche la recente notizia della cancellazione del profilo Instagram di Denis Dosio, che è poi tornato con un video in cui piangeva disperato, per poi rivelare che era tutto uno scherzo. "Non so per quale motivo sia stato chiuso, però so che è stato segnalato da tante persone, forse per contenuti che alle persone non piacevano, quindi questi hater hanno iniziato a segnalarlo", ha spiegato Jessica Selassié, sostenendo quindi l'ipotesi che si sia arrivati alla chiusura per colpa delle segnalazioni degli hater, che non apprezzavano i contenuti pubblicati dal modello.