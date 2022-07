Bellaria intitola il lungomare a Raffaella Carrà, inaugurazione con Enzo Paolo Turchi e Mirko Casadei Il lungomare di Bellaria ha un tratto di strada dedicato a Raffaella Carrà. L’inaugurazione si è tenuta ad un anno dalla scomparsa dell’artista, insieme al sindaco hanno partecipato anche Enzo Paolo Turchi e Mirko Casadei.

A cura di Ilaria Costabile

Bellaria, cittadina sulla costiera adriatica non lontano da Rimini, ha un tratto di lungomare intitolato a Raffaella Carrà. I cittadini lo avevano richiesto e la proposta è stata accettata, quindi nella giornata di ieri, 5 luglio 2022, anniversario della scomparsa della grande artista, c'è stata l'inaugurazione patrocinata da Enzo Paolo Turchi e Mirko Casadei.

L'inaugurazione del lungomare

Nel paesino Raffaella Carrà era davvero di casa, il padre gestiva un bar e la nonna una gelateria, poi da bambina si è trasferita a Roma, ma non ha mai dimenticato le sue origini. Lo scorso anno, poco dopo la notizia della morte, il sindaco di Bellaria aveva annunciato che avrebbe voluto dedicare una parte del lungomare alla più grande icona dello spettacolo italiano. Mantenendo la promessa, quindi, Paolo Giorgetti ha individuato il tratto di strada che avrebbe potuto prendere il nome della showgirl e quindi accompagnato da due personaggi di spessore come Enzo Paolo Turchi, ballerino e coreografo che ha ballato per anni accanto alla Carrà e Mirko Casadei, figlio di Raoul re del liscio, c'è stata l'inaugurazione. Il tratto di lungomare che porta il nome di Raffaella Carrà è la prosecuzione di Viale Colombo, da poco restaurata.

Il ricordo di Raffaella Carrà anche in Spagna

Un momento emozionante per una comunità fortemente legata all'artista, che negli anni nonostante il successo ha sempre cercato di non recidere completamente il legame con la sua terra d'origine, recandovisi nei momenti liberi. Lì, infatti, viveva ancora parte della sua famiglia, a cui era molto legata e con la quale aveva mantenuto ben saldi di rapporti. Non solo in Italia, ma anche in Spagna è stata dedicata una piazza a Raffaella Carrà, a Madrid, per testimoniare il legame che il pubblico spagnolo ha sempre avuto con la conduttrice, omaggiandola regalandole un angolo di una delle città da lei più amate.