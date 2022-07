Madrid inaugura una piazza dedicata a Raffaella Carrà, la reazione di Sergio Japino A Madrid è stata inaugurata Plaza Raffaella Carrà nel quartiere Malasana, nel cuore della città. Presente all’evento anche Sergio Japino che al TG1 ha commentato: “Una gioia immensa”.

A cura di Gaia Martino

Per Raffaella Carrà non solo il Centro di Produzione Rai di via Teulada a Roma, il lungomare di Bellaria, l'omaggio nel programma Techetecheté: anche a Madrid la celebrano dedicandole una piazza che ora porta il suo nome. Plaza Raffaella Carrà è stata inaugurata nel cuore di Madrid, nel celebre quartiere di Malasana, vicino Chueca, in Calle de Fuencarral, ed è un tributo all'icona della televisione e dell'intrattenimento molto amata anche in Spagna. All'evento hanno preso parte esponenti della cultura e della politica madrilena e tantissimi fan. C'era il suo ex compagno Sergio Japino.

Le parole di Sergio Japino

Sergio Japino ai microfoni del TG1 ha commentato l'inaugurazione della piazza a Madrid che oggi porta il nome di Raffaella Carrà. Con un grosso sorriso ha espresso la sua felicità: "Una gioia immensa, la piazza dedicata a lei è una cosa meravigliosa".

Fu il regista e coreografo ad annunciare, un anno fa, la scomparsa della sua ex compagna con la quale aveva mantenuto un profondo legame. Hanno avuto una lunga relazione, condividendo anche molti successi televisivi della conduttrice: si lasciarono senza separarsi per davvero, conservando un rapporto che andava oltre l'amicizia, ma libero.

Il commento di Begona Villacìs, Vicesindaco di Madrid

Anche Begona Villacìs ha commentato la novità della piazza dedicata ora a Raffaella Carrà: il Vicesindaco della città di Madrid definisce ora la star italiana "un po' nostra", riferendosi alla popolazione spagnola, essendo stata la prima a dedicarle una piazza. "Ora Raffaella è un po' più nostra, siamo stati i primi a dedicarle una piazza. In Italia devono ora dedicarle una piazza meravigliosa come la nostra" sono state le sue parole.

Anche l'Ambasciatore italiano in Spagna, Riccardo Guariglia, ha parlato ai microfoni del TG1 esprimendo la sua gratitudine al popolo spagnolo per aver omaggiato così un'italiana: "Oggi è una giornata molto particolare, il fatto che Madrid dedichi al centro della sua città una piazza ad un'italiana, è straordinario".