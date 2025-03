video suggerito

Belen Rodriguez: “Sono sparita rischiando di perdere popolarità ma dovevo sopravvivere” In un’intervista Belen Rodriguez è tornata a parlare del periodo nero vissuto a causa del Gossip, periodo che l’ha portata a fermarsi, prima di ricominciare con Only Fun Comico Show. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Redazione Spettacolo

Belen Rodriguez è tornata sul Nove con la trasmissione Only Fun Comico Show, assieme ai PanPers, dopo un periodo in cui ha preferito allontanarsi dai riflettori cercando di riprendersi in mano la propria vita. La showgirl ha parlato, nei mesi scorsi, di un periodo difficile, che è sfociato anche in depressione, motivo per cui decise di allontanarsi un po' dal circo mediatico, anche per difendersi dagli hater e da uno stalker, come ha spiegato in un'intervista a Repubblica, spiegando che nella fase che stava attraversando ha vissuto con molta difficoltà anche i commenti negativi e finanche l'imitazione che di lei faceva Virginia Raffaele.

Ma Belen Rodriguez ha parlato anche molto del periodo buio che ha attraversato, soprattutto a causa dei riflettori, dello stare sempre al centro dell'attenzione pure quando non voleva e del Gossip, ovviamente che, dice, da giovane vivi con più leggerezza ma "Da grande diventa come un hater nella tua vita. Raccontano idiozie o verità che non vorresti fossero messe in piazza. Oggi sono molto più riservata. Durante l'anno in cui sono stata male, sono rimasta in silenzio. Ma la gente non se n'è accorta, continuavo a apparire sui giornali" ha continuato nell'intervista a Repubblica.

In un mondo frenetico e vorticoso come quello dello Spettacolo e in particolare della televisione, la showgirl ha spiegato di aver rischiato, spesso fermarsi ti toglie possibilità lavorative e non è raro essere sostituiti. Tornare a lavorare è stato anche un modo per cercare di uscire dal buco nero, come lo chiama lei stessa: "Quando stai male pensi solo a quello. Ho ripreso il lavoro per non lasciare lo spirito in quel buco nero. Ringrazio chi mi ha dato la possibilità di tornare e sono grata per la comprensione, in qualche momento non ero la Belén di sempre". Belen ha anche parlato del rapporto del figlio coi social, e ovviamente di Maria De Filippi che sente poco ma alla quale deve la propria carriera: "Ha creduto in me e mi ha offerto grandi possibilità"