Belen Rodriguez: “L’imitazione che Virginia Raffaele faceva di me era un po’ volgarotta” Belén Rodríguez, ospite nella puntata di TV Talk di sabato 15 marzo, commenta l’imitazione che Virginia Raffaele fece di lei nel corso degli anni. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

Belen Rodriguez è ospite del programma Tv Talk in onda su Rai 3. Nel corso della puntata di sabato 15 marzo, rivela a Mia Ceran cosa pensa della definizione di "showgirl" e commenta l'imitazione che Virginia Raffaele fece di lei: "Arrivava, si metteva la gonna corta e si chinava verso la telecamera. Cose che io non ho mai fatto". Di recente la conduttrice è approdata in Warner Bros Discovery con due programmi diversi. Il primo, sul Nove, è la seconda stagione di Amore alla prova – La crisi del settimo anno. Il secondo invece è Only Fun – Comico Show, che conduce insieme ai Panpers (alias del duo Andrea Pisani e Luca Peracino).

Belen Rodriguez: "Non mi offendo se mi chiamano showgirl, significa essere poliedrici"

Belen Rodriguez è conduttrice di uno dei programmi di Discovery, lo show comico Only Fun. "Non mi offendo se mi chiamano showgirl, il termine fa riferimento ad una ragazza che riesce a essere poliedrica nel suo lavoro" commenta Rodriguez. Rivela, poi, di sentirsi a suo agio con quella definizione: "Mi sento così. A volte l'uomo riesce ad essere poliedrico ma subito lo chiamano conduttore, con noi fanno un po' più di fatica. Adesso che ho sono arrivata ai quarant'anni, qualcuno finalmente mi chiama conduttrice".

Belen Rodriguez su Virginia Raffaele: "Per imitarmi si metteva la gonna corta e si chinava verso la telecamera"

Nel corso del programma di Mia Ceran, poi, a Belen Rodriguez viene chiesto un parere sull'imitazione che negli anni Virginia Raffaele ha fatto su di lei. Per rispondere, ripropone le stesse movenze della nota imitatrice e attrice: "Arrivava, si metteva la gonna corta e si chinava verso la telecamera. Cose che io non ho mai fatto". Non nasconde poi, un parere su quegli sketch comici: "Il modo in cui ha iniziato a utilizzare il mio personaggio e la mia persona era un po' volgarotto".