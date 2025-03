video suggerito

Virginia Raffaele: "L'imitazione di Belen? Credo di non aver offeso nessuno" Virginia Raffaele si racconta in un'intervista. La comica e attrice ricorda l'infanzia trascorsa al Luna park di Roma e parla del suo lavoro. Commenta poi la sua imitazione di Belen, che la showgirl aveva definito "un po' volgarotta".

Virginia Raffaele si racconta in un'intervista a la Repubblica. L'attrice e comica ricorda l'infanzia al Luna park di Roma dove è cresciuta, parla delle sue imitazioni e risponde alla domanda sui flirt che negli anni le hanno attribuito, da quello con Claudio Baglioni a Checco Zalone.

Virginia Raffele: "Cerco di non seguire il politicamente corretto"

Dall'infanzia trascorsa nel Luna park, Virginia Raffaele ha imparato il valore del lavoro e dei sacrifici. Da piccola non si è mai sentita diversa, ma crescendo voleva fare "quello che facevano i suoi coetanei: uscire, andare al mare il sabato e la domenica". Già da bambina "faceva la buffona", imitando Mike Bongiorno. Per Raffaele, far ridere è un superpotere: "La capacità di scaturire nell'altro la risata, è un cortocircuito magico interno. A tutti i livelli, parlo anche del barista che fa la battuta". Il suo rapporto con il politicamente corretto è "scorretto": "Cerco di non seguirlo, sta sul cavolo a tutti, e poi è contraddittorio".

Virginia Raffaele sull'imitazione di Belen: "Forse era un suo periodo delicato"

Virginia Raffaele è molto legata a Ornella Vanoni: "Quando mi sente un po' giù mi richiama". Diverso il rapporto con Belen, che di recente ha definito "volgarotta" l'imitazione che Raffaele faceva di lei. "Belen? Se qualcuno soffre mi dispiace, ma ricordiamoci che esistono la satira, l'ironia, l'autoironia, la caricatura (deriva da caricare) e la parodia. Forse era un suo periodo delicato – commenta la comica – Credo di non aver offeso nessuno, le offese sono altre. Chaplin disse a Carla Fracci: ‘Quando sei imitata vuol dire che sei veramente grande'. Ci incontrammo e mi ringraziò, ero felicissima. A Colpo di Luna facevo la parodia di Barbara Alberti, colta e ironica. Abbiamo riso insieme". Tra le persone che la fanno più ridere c'è Checco Zalone, Corrado Guzzanti, Nino Frassica e il Mago Forest. Alla domanda sui flirt, risponde: "Quando non c'era con Claudio, c'era con Zalone. Una volta ho incontrato Francesco De Gregori, me l'ha chiesto persino lui: allora? Lo so, fa molto ridere".