Bake Off Italia senza Benedetta Parodi, la conduttrice cambia canale e sembra lanciare un indizio ai fan

È ripartito venerdì 5 settembre alle 21:15 su Real Time, Bake Off Italia, uno dei programmi dedicati alla pasticceria più amati del piccolo schermo. La tredicesima edizione dello show ha visto un cambiamento significativo, dopo ben dodici stagioni alla conduzione, Benedetta Parodi non è più al timone del programma, al suo posto, infatti, c'è la comica Brenda Lodigiani. L'ex conduttrice, quindi, si gode una serata casalinga puntando su altre trasmissioni tv, come mostra anche nelle sue storie su Instagram, ma la sua non sembrerebbe essere una scelta casuale.

Benedetta Parodi e l'indizio sul nuovo programma che condurrà

Non è una novità che i programmi televisivi cambino conduttori, sebbene in alcuni casi sembra che ci sia una vera e propria identificazione tra il format e chi lo conduce. Nel caso di Benedetta Parodi, da sempre avvezza al mondo della cucina, essere al timone di Bake Off Italia non poteva che essere una conseguenza naturale della sua passione, ma da quest'anno i progetti televisivi in cui sarà impegnata saranno ben altri. È lei stessa a ricordarlo, proprio nel giorno in cui su Real Time va in onda la prima puntata della tredicesima stagione dello show, condotta però da Brenda Lodigiani: nella storia pubblicata su Instagram, Parodi viene inquadra intenta a mangiare una pizza, mentre sullo schermo della televisione compare il titolo del programma "L'amore è cieco – Regno Unito", si tratta di un dating show Netflix, la cui versione italiana sarà condotta proprio da lei e dal marito Fabio Caressa. La data di uscita del programma, però, non è stata ancora resa nota.

Perché Benedetta Parodi non conduce Bake Off Italia

In una intervista rilasciata al Corriere della Sera in occasione della nuova stagione dello show, Ernst Knam ha parlato anche della nuova conduzione. Il noto pasticciere, infatti, ha confermato che la scelta di puntare su un altro volto è stata di Banjay che produce il programma, spiegandone anche le ragioni: "All’inizio ero perplesso, non me l’aspettavo, anche perché l’ultima stagione è andata da record. Ma poiché il format madre inglese è condotto da una figura comica, anche in Italia si è fatta questa scelta. Nulla contro Benedetta".