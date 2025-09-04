Ernst Knam: “Nel nuovo Bake Off balli e risate. Sogno una puntata di Masterchef insieme a Massari”

Venerdì 5 settembre alle 21:30 su Real Time, parte la nuova stagione di Bake Off Italia, uno dei programmi più seguiti e amati dedicata alla pasticceria, dove ancora una volta in veste di giudice ci sarà Ernst Knam. Da anni, ormai, è il volto della trasmissione, anche se in televisione non avrebbe voluto metterci piede. Si tratterà della prima edizione dello show senza Benedetta Parodi che ne è stata la conduttrice per anni, ma che ha lasciato il testimone a Brenda Lodigiani.

La nuova stagione di Bake Off Italia

Un'edizione divertente piena di balli, canti, risate dall'impostazione decisamente diversa da quella degli ultimi anni e voluta da chi il programma lo produce. Sebbene l'ultima, sia stata una stagione da record, lo show è di matrice inglese e la conduttrice è in realtà una comica, ragion per cui si è pensato di replicare il format, nonostante Benedetta Parodi fosse amatissima dal pubblico. Ernst Knam rivela al Corriere di non aver mai parlato con la conduttrice di questo cambio di passo, ma di essere buoni amici e di aver trovato in Brenda Lodigiani una grande professionista con la quale si è divertito moltissimo durante le riprese. Il successo di Bake Off conferma che un pubblico a cui rivolgere questi programmi c'è ancora ed è lo stesso che lo ha premiato quando è approdato in tv diversi anni fa, divenendo "Il re del cioccolato", sottolineando che non aveva la minima intenzione di iniziare, poi, su suggerimento del suo braccio destro ha accettato: "Avevano ragione, la tv mi ha cambiato la vita. Ma sempre alle mie condizioni: non seguo copioni, dico quello che penso".

Ernst Knam e il sogno di Masterchef con Iginio Massari

Nonostante ami questa trasmissione, non disdegnerebbe l'idea di fare un passaggio a Masterchef: "Sarebbe un sogno partecipare. E anzi, mi piacerebbe andarci in coppia con Iginio Massari, così davvero i concorrenti se la farebbero sotto" dice ridendo. Con il collega i rapporti sono più che amichevoli, Knam non ha nemici e non sa cosa sia l'invidia racconta, sebbene abbia dovuto subire più volte in gioventù soprusi da parte dei colleghi e quando ha potuto quella severità l'ha riportata nel suo lavoro, anche se ora è fortunatamente tutto diverso: