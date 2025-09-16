Anna Zhang: “Dopo la vittoria a Masterchef, gli chef Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli non mi hanno più chiamata”

Anna Zhang, vincitrice di Masterchef 14, torna a parlare della sua esperienza nel cooking show e svela in che rapporti è rimasta con gli chef Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri: “Il rischio che si parli di favoritismi è sempre dietro l’angolo”.

Anna Zhang, vincitrice di Masterchef 14, torna a parlare del suo percorso nel cooking show targato Sky. In una recente intervista, la giovane cuoca ha raccontato cosa è successo dopo la vittoria, chiarendo un aspetto che molti si domandavano: le è stato proposto di lavorare con i giudici del programma?

La sua risposta è stata chiara: "Non mi hanno chiamato. Ma non credo sia neanche possibile, almeno non nell'immediato. Il rischio che si parli di favoritismi è sempre dietro l'angolo. Quindi no, nessun contatto diretto", ha detto in un'intervista a Leggo. Nonostante questo, però, ha avuto con loro qualche incontro casuale a diversi eventi, "soprattutto con chef Giorgio Locatelli, che ha avuto modo di darmi alcune dritte". Un chiarimento che smentisce le voci di future possibili collaborazioni con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli per la prossima edizione. Anna, però, non si dice delusa: consapevole delle dinamiche televisive, sa che il percorso per costruire una carriera solida in cucina richiede tempo e indipendenza.

Il percorso a MasterChef e la vittoria

Il talento di Anna Zhang si era fatto notare fin dalle prime puntate della scorsa edizione. Con la sua cucina capace di mescolare tradizione italiana e influenze orientali, aveva conquistato giudici e pubblico, dimostrando creatività, tecnica e grande determinazione. La sua vittoria è stata salutata come una delle più meritate del talent, frutto di un percorso costante e in crescita.

I progetti futuri

Oggi Anna sta lavorando a nuovi progetti personali, tra showcooking e collaborazioni con brand del settore food. La giovane cuoca sogna di aprire un ristorante tutto suo, dove portare avanti quella filosofia che ha già convinto milioni di spettatori: piatti che raccontano la sua doppia identità culturale, tra sapori italiani e suggestioni asiatiche. Inoltre, le piacerebbe condurre un programma tutto suo e, perché no, tornare in futuro a Masterchef come giudice.