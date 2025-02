video suggerito

Anna Zhang è la vincitrice di Masterchef 14: “Ho finalmente trovato la mia strada” Anna Zhang la vincitrice della quattordicesima edizione di Masterchef, trionfando nella finale di giovedì 27 febbraio. “Non ci credo, finalmente ho trovato la mia strada” ha detto la concorrente ai microfoni del cooking show di Sky. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

È Anna Zhang la vincitrice della quattordicesima edizione di Masterchef. Nella finale andata in onda giovedì 27 febbraio, Zhang ha trionfato su Jack Canevali e Simone Grazioso nello show condotto da Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri. Ospite dell'ultimo episodio del programma è stato lo chef tristellato Mauro Colagreco, ideatore per questa sera della Mistery Box e dell'Invention Test. La concorrente ha conquistato la giuria con il suo suo menu degustazione L'Eden di Yi Lan.

Anna Zhang ha vinto Masterchef 14: il montepremi

È Anna Zhang che, oltre al titolo di vincitore di Masterchef 14, si aggiudica una somma di 100.000 euro in gettoni d'oro. Ma non solo, Zhang vedrà la pubblicazione di un suo libro di ricette edito da Baldini+Castoldi e l'accesso a un corso di alta formazione alla Scuola di Cucina ALMA.

Chi è Anna Zhang

Anna Zhang, nata 32 anni fa a Milano, abitaa Venezia. La vincitrice ha un background multiculturale poiché i suoi genitori sono emigrati dalla Cina per avere un altro figlio quando lì vigeva la "legge del figlio unico". Il suo sogno è quello di aprire un suo ristorante nel rispetto degli sprechi e ottenere una Stella Verde. Il suo amore per la cucina l'accompagna da sempre e ha imparato da sua madre ogni cosa che c'è da sapere sulla cucina orientale, per poi studiare anche la tradizione culinaria europea.

Le prove che hanno portato alla vittoria di Anna Zhang

Anna Zhang ha trionfato con il suo menu degustazione L'Eden di Yi Lan, che ha conquistato i giudici e battuto la concorrenza di Simone e Jack. Dopo essere stata proclamata vincitrice, la giovane si è sciolta in un pianto tra le braccia dei suoi genitori. "Non ci credo, finalmente ho trovato la mia strada. Non vorrò mai fare altro nella vita, se non esprimermi attraverso la cucina" ha detto fresca di vittoria ai microfoni di Masterchef 14.