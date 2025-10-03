spettacolo
video suggerito
video suggerito

Joe Bastianich: “Eravamo poveri e immigrati. La rabbia e la frustrazione provata da bambino mi hanno segnato”

Joe Bastianich si racconta in un’intervista in cui parla del suo arrivo in America da figlio di immigrati. La povertà degli inizi e quel senso di frustrazione sono stati il motore che gli ha permesso di investire e diventare quello che è oggi: un imprenditore con tante passioni che può ancora coltivare.
Arriva il Festival che fa rumore: 4 e 5 ottobre, Roma. Prenota il tuo posto gratuito!
A cura di Ilaria Costabile
0 CONDIVISIONI
Immagine

Joe Bastianich è uno dei volti più noti e poliedrici del piccolo schermo. In Italia è diventato noto come giudice di Masterchef, il cooking show che già conduceva in America, vista la sua vasta esperienza nel campo della ristorazione, ma presto è riuscito a mostrare molte altre qualità dal punto di vista artistico, passioni che porta avanti e che gli permettono di mettersi alla prova su più fronti, come il programma Foodish di Tv8.

Joe Bastianich e la vita in America da immigrato

Intervistato da Repubblica in vista del suo primo debutto teatrale con lo spettacolo Money-Il bilancio di una vita, in cui partendo da aneddoti vissuti in prima persona racconta quelle situazioni che possono cambiare o hanno cambiato la vita di chi è seduto in platea a guardarlo. Bastianich è figlio di immigrati istriani, per tanto tempo ha provato sentimenti contrastanti e di quegli anni dice: "Avevamo una trattoria molto umile, eravamo poveri. I miei si ammazzavano di lavoro ma non era mai abbastanza per non farci sentire da meno" però è proprio da lì che è nata la sua voglia di riscatto: "Quella rabbia e quella frustrazione che provavo da bambino mi hanno segnato. Sono cose che possono distruggerti o darti lo slancio". È da lì, infatti, che è riuscito a costruire il suo mondo, diventando uno dei ristoratori più noti d'America e non solo, ma commenta: "È sempre molto difficile trasformare in business cose che fermentano dalla passione". 

La passione per la musica e il debutto a teatro con uno spettacolo sul denaro

E a proposito di passioni, Bastianich è noto anche per il suo lato da musicista, principalmente folk. Tra live e dischi è riuscito a coltivare un altro lato di se: "La musica era l’unica cosa che mi faceva sentire americano, anche se a scuola restavo quello vestito male, con la parmigiana di melanzane mentre tutti mangiavano panini col burro di arachidi". Fu la nonna a comprargli la sua prima chitarra: "Da lì non ho più smesso", quella stessa nonna che gli consentì di aprire il suo primo ristorante dandogli il denaro necessario. E, d'altronde, è proprio sui soldi che Bastianich punta per il suo debutto a teatro: "I soldi sono un tema che riguarda tutti. Sono un problema concreto e sono un simbolo, muovo desideri e paure, condizionano le scelte". 

Interviste
0 CONDIVISIONI
Immagine
Elisa in lacrime dopo l’abbordaggio della Flotilla, l’appello a Meloni: “Portate gli aiuti, stanno morendo”
Ascolti tv 1 ottobre: i dati in assenza della Flotilla in tv
Francesca Albanese irritata con Labate in tv: "Lo avrebbe chiesto a chi irrompeva nei ghetti durante il fascismo?"
La Flotilla sparisce da Rai1 e Canale 5, spazio a Affari Tuoi e Ruota della Fortuna
Andrea Parrella
Caos Rai, Vespa attacca la Flotilla: "Non ve ne fotte niente di Gaza"
Vigilanza Rai (M5S) attacca Bruno Vespa: "Insulti a Flotilla sono una vergogna per il servizio pubblico"
Barbara Floridia tuona contro Bruno Vespa: "Sulla Flotilla usa gli stessi argomenti di Meloni"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views