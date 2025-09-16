Ernesto Russo dopo Uomini e Donne: “Ho rifiutato il GF perché ho il diabete. A marzo ho rischiato di morire”

Ernesto Russo, ex Cavaliere di Uomini e Donne, racconta a Fanpage.it di aver scoperto di essere diabetico lo scorso marzo, dopo una visita fatta a seguito di un malore. “Avevo la glicemia a 600, stavo per morire” ha dichiarato. A causa della terapia, ha dovuto rinunciare una proposta dal Grande Fratello. Ha ammesso che non tornerà in tv per ora: “Faccio lo chef nel mio locale a Sezze”.

Ernesto Russo si è lasciato alle spalle ormai il percorso a Uomini e Donne e oggi conduce la sua vita da chef. L'ex Cavaliere, che tornò nel dating show nell'edizione 2023/2024 dopo la precedente esperienza nel 2017, ha recentemente ricevuto una proposta dal Grande Fratello che avrebbe voluto fargli un provino per la nuova edizione condotta da Simona Ventura. A Fanpage.it ha raccontato di essersi trovato costretto a rinunciare all'opportunità televisiva a causa di una diagnosi di diabete piombatagli addosso lo scorso marzo. Se n'è accorto dopo un malore, e oggi è costretto a continui controlli e visite ospedaliere. Nonostante il problema di salute, non si perde d'animo: è proprietario, insieme a un amico e socio, di un ristorante take away a Sezze, in provincia di Latina, nel Lazio.

Come stai, Ernesto?

Venerdì ho fatto un check up, grazie ad alcune amicizie ho avuto la fortuna di andare al Gemelli di Roma. A fine mese devo fare un altro esame per verificare se il mio corpo produce anticorpi. Nulla di grave, ma io mi sono trascurato per anni. Sono stato all'estero per 8 anni, l'alimentazione è stata sbagliata.

Quando hai scoperto di avere il diabete?

A marzo ho avuto un mancamento, un mio amico mi ha portato a fare una visita. Avevo la glicemia a 600, stavo per andare in coma. Stavo per morire.

Da allora è cambiata la tua routine, immagino.

Faccio quattro punture di insulina al giorno, è una schiavitù. Devo portare i medicinali sempre con me. Venerdì scorso mi hanno messo un macchinario sul braccio per monitorare la glicemia.

Come stai affrontando questo periodo particolare?

Ci sono persone che stanno peggio, questa è una malattia comune. È una scocciatura, ho tanti pensieri per la testa tra le punture e i medicinali. Ma si affronta.

In una recente intervista hai raccontato di aver rifiutato il Grande Fratello per il diabete. Quando ti è arrivata la proposta?

Mi hanno inviato un messaggio a giugno, ma io l'ho visto dopo un mese. Ho spiegato, però, come sto. Ho pensato che non era il caso.

Ti è pesato rinunciare all'opportunità televisiva?

Sì, ma non so se sarei riuscito a stare per tanto tempo chiuso nella Casa. Per come sono fatto io, non so cosa sarebbe successo, ho bisogno dei miei spazi.

Guardando indietro alla tua esperienza a Uomini e Donne, che ricordi ti ha lasciato?

Mi sono divertito, sono stato me stesso. Ho sempre detto ciò che pensavo.

Hai mai avuto la sensazione che, in quel contesto, fosse difficile mantenere autentici i sentimenti?

Secondo me a Uomini e Donne c'è chi si innamora davvero. Il 99% dei partecipanti chiamano la redazione e la tormentano per ritornare. Il programma a volte rovina anche qualcuno che ha dei sogni, fa dei progetti, si mette al centro dell'attenzione, ma finisce che non viene più calcolato da nessuno. Improvvisamente può capitare che non ti vogliono più.

A te è capitato?

No, sono sempre stato chiamato dalla redazione. Quando sono tornato in studio per Ida Platano, mi chiamarono loro e io dissi sì. In puntata, una volta, lo disse anche Maria De Filippi.

Ti piacerebbe ritornare?

No, assolutamente. Ho fatto la mia esperienza, sono stato amato e odiato perché sono imprevedibile. Non prendo in giro nessuno.

Hai trovato l'amore fuori dal programma?

Sì, oggi sono fidanzato.

Di cosa ti occupi oggi?

Ho un locale take away di pesce, insieme a un amico e socio, a Sezze. Sono uno chef, cucino e sto bene.