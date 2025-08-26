Leonardo Greco: “Con l’immobiliare guadagno anche 50mila euro a transazione, in tv solo per 100mila euro in 3 mesi”

Dall’esperienza a Uomini e Donne nel 2011 al successo nel settore immobiliare, l’ex tronista Leonardo Greco racconta come si è reinventato: “Guadagno anche 50mila euro a transazione, tornerei in tv solo per cifre importanti”.

Quattordici anni dopo l’esperienza da tronista a Uomini e Donne, Leonardo Greco ha cambiato completamente vita. Oggi è uno degli agenti immobiliari più quotati in Italia e, intervistato da Fanpage.it, rivendica con orgoglio il percorso che gli ha permesso di affrancarsi rispetto al passato. “Non ho mai improvvisato”, racconta oggi, “Guadagno bene ma quello che ho ottenuto è frutto di enorme impegno”. E a sorpresa rivela: “Ero stato scelto per Casa a prima vista, ma è saltato tutto a poche ore dall’inizio delle riprese”.

Come sei arrivato a fare l’agente immobiliare?

Ho sempre fatto l’agente immobiliare, anche prima del trono di Uomini e Donne. A 20 anni ero già mediatore creditizio, mi occupavo di mutui. Sono sempre stato in questo settore. Dopo il trono, c’è stato un momento in cui ho smesso e poi ho ripreso nel 2016, con tanto di patentino.

All’epoca del trono, però, il pubblico ti conosceva soprattutto come vocalist.

Sono tuttora un vocalist. È un’attività che porto avanti in parallelo con quella immobiliare. Dopo il trono, diventò la mia occupazione principale per 4/5 anni, poi ho ripreso il mio lavoro di sempre.

I guadagni non erano sufficienti a permetterti di concentrarti esclusivamente su quella strada?

Non è una questione di guadagni. Io sono sempre stato innamorato del settore immobiliare e oggi mi concentro su quello. Sono un Top Producer della società per cui lavoro e seguo clienti sia in Italia che all’estero.

Leonardo Greco

In che senso Top Producer?

Sono un agente immobiliare molto quotato, tra i professionisti con il maggiore fatturato per la mia società in Italia. Faccio il tipo di attività che il grande pubblico ha imparato a conoscere grazie a Casa a prima vista: trovo la casa da vendere e la abbino ai compratori in maniera mirata. Lavoro con un target medio-alto e fornisco un servizio importante anche grazie alla visibilità di cui godo sui social e alla mia notorietà nel settore. Se prendo 10 immobili da vendere, ne colloco il 95% al prezzo desiderato dal proprietario.

Qual è l’appartamento più costoso che hai venduto?

Ce ne sono diversi. Un trilocale in zona Navigli a Milano, venduto in 4 giorni a 850mila euro. Una villa sul lago di Garda a un milione e mezzo. Uno splendido attico in Valle d’Aosta a 410mila euro, a un prezzo al metro quadro superiore a tutta la zona. E persino una villa storica in un piccolo paesino che tutti mi sconsigliavano: l’ho venduta in 4 mesi a 650mila euro.

Con una provvigione di?

La provvigione varia dal 2 al 4%.

Te la cavi bene, insomma.

Sì (ride, ndr).

In quest’ottica, ti fa sorridere leggere i commenti in cui ti scrivono “guarda come ti sei ridotto, fai l’agente immobiliare”?

Ovvio che mi fanno ridere. Un conto è improvvisarsi, un altro è fare l’agente immobiliare costruendosi un target, un personal branding e un certo tipo di clientela. Ci sono agenti che fatturano milioni di euro. Io non arrivo a quei livelli ma fatturo molto bene. Mi è capitato di guadagnare anche 50mila euro in una sola transazione.

Tutti tuoi?

Meno una percentuale da dare all’agenzia. Lo dico chiaramente, non ho nulla da nascondere. Lavoro e mi impegno tantissimo. Dietro la vendita di alcuni immobili ci sono percorsi lunghi: certe trattative si chiudono in pochi giorni, altre richiedono anche un anno. Lavoro per una società che si chiama eXp Realty, la prima al mondo a operare esclusivamente in digitale, con circa 100mila agenti in tutto il mondo.

Ex tronista di Uomini e Donne, oggi è un agente immobiliare

Si può dire che guadagni più di quanto guadagnavi con l’indotto di eventi e serate post trono?

Le serate post trono non le ho mai considerate un lavoro, erano semplice fortuna. Oggi faccio un lavoro strutturato, la fortuna non c’entra: è frutto di impegno. Posso dire che se dovessi accettare una proposta tv, lo farei solo per un’offerta economica importante.

Quantifica: a quanto ammonterebbe un’offerta economica importante per un programma della durata di tre mesi?

Almeno 80/100mila euro, altrimenti rifiuterei. Non significa che guadagni 100mila euro ogni tre mesi, ma che se mi fermo tre mesi perdo cifre importanti nei mesi successivi. Non posso permettermi di fermarmi. In generale, guadagno bene ma mi faccio un c*** come una capanna.

Ci sono stati pochi ex tronisti che hanno investito i guadagni in attività che ancora oggi gli permettono di mantenersi. Perché ad alcuni dei tuoi colleghi è mancata questa lungimiranza?

Perché alcuni pensano che quel periodo di guadagni incredibili duri per sempre e perdono il contatto con la realtà. La tv può essere solo un momento. Ti faccio un esempio: sono stato uno dei primi agenti immobiliari contattati per Casa a prima vista. Ero stato scelto prima che partisse il programma ma, a 48 ore dall’inizio, mi hanno richiamato per dirmi che avevano cambiato idea. Così, senza spiegazioni. Capisci quanto possa cambiare tutto in un attimo, quando si parla di tv?

Perché hanno cambiato idea?

Non lo so. Ero andato a fare il provino a Milano e, dopo essere stato scelto, avrei dovuto registrare la prima puntata a Monza. Due giorni prima delle riprese mi hanno bloccato dicendo che la produzione aveva preferito altri agenti. Forse hanno voluto puntare su volti anonimi. Ma ci sta.

E se arrivasse una proposta per il trono over di Uomini e Donne?

No, assolutamente. È stata un’esperienza bellissima ma è nata e finita lì. Bisogna viverla così. Tornare a fare il trono over non è proprio nei miei pensieri.