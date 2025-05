Benedetta Parodi ha lasciato la conduzione di Bake off Italia – Dolci in forno: sostituita da Brenda Lodigiani

video suggerito

Novità nel programma Bake off Italia – Dolci in forno. Benedetta Parodi, infatti, ha lasciato la conduzione. È giunta al capolinea una collaborazione che durava dal 2013. L'annuncio sulla pagina Instagram ufficiale del programma di Real Time. Al suo posto Brenda Lodigiani, che gli spettatori hanno amato per le sue imitazioni nel programma GialappaShow.

Benedetta Parodi lascia Bake off Italia – Dolci in forno, la giuria resta

Benedetta Parodi ha lasciato Bake off Italia – Dolci in forno. La decisione è arrivata dopo dodici anni al timone del programma in onda su Real Time. L'indiscrezione era già trapelata nelle scorse ore, ma adesso è arrivata la conferma. Le riprese hanno avuto inizio in queste ore e al timone del programma non c'era Benedetta Parodi. La giuria di Bake off Italia, invece, resta invariata. Dunque rivedremo ben saldi ai loro posti Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Anche in questa edizione, Iginio Massari sarà ospite fisso della trasmissione prodotta da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery e in onda su Real Time, Canale 31 del Digitale Terrestre. Lo scopo della trasmissione è quello di incoronare il miglior pasticcere d'Italia, ma rigorosamente amatoriale.

Brenda Lodigiani condurrà al posto di Benedetta Parodi

A prendere il posto di Benedetta Parodi sarà Brenda Lodigiani, comica e imitatrice. Un volto noto e amato dal pubblico italiano che ha già avuto modo di vederla a Comedy Central, su Disney Channel e più di recente nel programma GialappaShow dove ha regalato al pubblico imitazioni esilaranti come quella di Annalaisa (parodia della cantante Annalisa) e quella di Angela dei Ricchi e Poveri. L'annuncio su Instagram con un tocco di ironia:

È uscita una notizia che mi riguarda, non sono solita commentare normalmente ma devo smentire. Pare che io sia la nuova conduttrice di un programma di pasticceria. Mi viene da ridere anche solo a pensarlo. Non un programma qualunque, ma Bake off. Smentisco, è chiaramente una fake news.

Ma alle sue spalle compare Ernst Knam.