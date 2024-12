video suggerito

Aurora Ramazzotti a Robbie Williams: “Potresti essere il mio patrigno. Hai leccato la faccia di mia madre in tv” In occasione dell’anteprima del suo biopic Better Man, Aurora Ramazzotti ha intervistato Robbie Williams. I due hanno scherzato insieme, come si vede in un video su TikTok: “Potresti essere il mio patrigno. Conosci mia madre, le hai leccato la faccia in tv”. “Potrei essere tuo padre. Erano tempi più spensierati, qualcuno mi ha detto di farlo”, ha risposto il cantante riferendosi all’episodio del 2009. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Aurora Ramazzotti ha intervistato Robbie Williams. La conduttrice, figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, ha partecipato all'anteprima di Better Man, il biopic della vita del cantante diretto da Michael Gracey e disponibile nelle sale dal 1 gennaio 2025. "Il film racconta gli alti e bassi della carriera di Robbie in una maniera autentica", ha scritto Ramazzotti su Instagram nel condividere un estratto della chiacchierata, in cui hanno scherzato su diversi argomenti.

"So che ho sembianze cinesi", Aurora Ramazzotti scherza con Robbie Williams

In un estratto dell'intervista pubblicato su TikTok, Aurora Ramazzotti ha scherzato con Robbie Williams sulle sue origini. Il cantate le chiede: "Di dove sei?". "Sono di qui, anche se lo so che ho sembianze cinesi", ha risposto lei. L'intervistato l'ha incalzata ancora: "Hai mai fatto il test del DNA?". "Credo che tu conosca mia madre", ha spiegato la conduttrice tirandola in ballo. Poi ha aggiunto: "Potresti esser stato il mio patrigno". "Potrei esser stato tuo padre. Tua mamma è fantastica", ha replicato Williams parlando di Michelle Hunziker.

Quando Robbie Williams leccò la faccia di Michelle Hunziker

Quando Robbie Williams leccò la faccia di Michelle Hunziker

"Hai conosciuto mia madre, le hai anche leccato la faccia", ha continuato Aurora Ramazzotti alludendo a un incontro tra sua madre e Williams in diretta tv. Nel 2009, nel programma della tv tedesca Wetten, dass? (Scommettiamo, che?) condotto proprio da Hunziker, il cantante fu tra gli ospiti e le leccò la faccia in diretta affascinato dalla sua bellezza. "Sì, lo so, stavo tralasciando quel dettaglio, erano tempi molto più spensierati. Qualcuno mi ha detto di farlo e io l'ho fatto, siccome sono uno che accontenta sempre tutti", ha ironizzato Williams ricordando l'episodio. "Lei ti ricorda con affetto, sei nei nostri cuori", ha concluso Ramazzotti.