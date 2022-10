Asia Bigolin dopo l’eliminazione ad Amici22: “Non è vero che non ho mai studiato danza” Asia Bigolin, ballerina entrata nella scuola di Amici, è stata eliminata dal talent nella puntata di domenica 30 ottobre. Ripreso possesso dei social, ha voluto raccontare la sua esperienza, chiarendo anche alcune cose sul suo percorso.

A cura di Ilaria Costabile

Asia Bigolin è stata una delle ultime eliminate nella puntata di Amici in onda domenica 30 ottobre. La ballerina di hip hop, attorno alla quale erano nate non poche polemiche in merito alle sue competenze, ha voluto chiarire alcune cose dichiarate sul suo conto che non si sono rivelate esatte, per poi parlare anche delle emozioni che ha vissuto in questo percorso, durato troppo poco.

Le parole di Asia sui social

Entrare nella scuola di Amici è per molti motivo di orgoglio, oltre che una grande opportunità per imparare e misurarsi con insegnanti esigenti e con altri giovani talenti che nutrono la stessa passione, in questo caso per il ballo. Purtroppo il sogno di Asia si è infranto troppo presto, nonostante ciò, la ballerina parla in maniera accorata di quello che ha vissuto, ricordando i momenti belli e quelli più difficili:

Una delle esperienze più ardue e belle che mi siano mai capitate nella vita. Per tutto il periodo in cui sono stata dentro la scuola di Amici ho tentato di dare il massimo e mi sono messa in gioco come non ho mai fatto prima d’ora. Ho affrontato mille sfide contro me stessa in primis. Mi sono fatta mille pianti e mille risate, ho conosciuto persone fantastiche che mi hanno accompagnata in questa bellissima esperienza e ho scoperto lati di me che non conoscevo prima d’ora. Ho imparato moltissime cose e ho portato a casa un bagaglio di conoscenze che prima non avevo.

La precisazione sulla danza

Sebbene il suo impegno sia stato costante in questi mesi di partecipazione al talent, non sono mancate le critiche, principalmente dovute al fatto che Asia secondo alcuni dei coach, come Alessandra Celentano, non avesse le basi tecniche per poter partecipare al programma, ed era stata diffusa l'informazione secondo cui la ragazza non abbia mai studiato danza. Una volta ripresi i suoi social, quindi, la ballerina ha voluto precisare quanto detto sul suo conto: