Arnold Schwarznegger parla di suo padre nazista: “Risucchiato da odio e bugie, era un uomo distrutto” Arnold Schwarznegger parla di suo padre nazista in un’intervista alla CNN, raccontando come quell’esperienza lo abbia distrutto.

A cura di Ilaria Costabile

In un'intervista rilasciata alla CNN, Arnold Schwarznegger ha parlato di suo padre, austriaco che ha vissuto in pieno il regime nazista, e ha portato questa testimonianza come esempio della lotta contro l'antisemitismo.

Le parole di Arnold Schwarznegger

L'attore ed ex governatore della California, infatti, ha raccontato quanto quel periodo sia stato terribile per suo padre, schiacciato da un'ideologia che nessun all'epoca fu in grado di contrastare attivamente, che ha poi portato delle ripercussioni indelebili su ogni singolo sopravvissuto:

Mio padre, e milioni di altri uomini, sono stati risucchiati in un sistema di odio attraverso bugie e inganni. E abbiamo visto dove porta. Ho visto di persona quanto quest'uomo fosse distrutto, il tipo di atrocità che sono accadute. Quanti milioni di persone sono dovute morire e poi sono finite perdenti.

Schwarznegger ha poi continuato invogliando chi stesse ascoltando il suo intervento a non alimentarel'odio e le tensioni: "Voglio dire, andiamo e andiamo d'accordo. E l'amore è più potente dell'odio".

Il discorso Schwarznegger ai soldati russi

Sembra che questo intervento si avvenuto a seguito di un incremento dei casi di antisemitismo verificatisi in America. Un numero preoccupante che, quindi, avrebbe fatto allertare l'opinione pubblica. D'altronde non è la prima volta che l'attore di origini austriache ha parlato della sua famiglia e di un passato così difficile da assimilare. Di recente, seppur in un contesto diverso, l'ex politico si era rivolto ai soldati russi, con l'intento di aprirgli gli occhi in merito a quanto dichiarato da Putin e portando come esempio proprio quanto avvenuto a suo padre, cercando di far comprendere loro attraverso un video quali potessero essere le conseguenze e che, insieme, avrebbero potuto avere la forza di opporsi