Armando Incarnato prende una multa e insulta l’agente: “Io quello di UeD, tu un piccolo uomo” Armando incarnato prende una multa e insulta il poliziotto che gliel’ha comminata. Un’accusa assurda secondo la quale l’agente avrebbe commesso un abuso di potere: “Sei un piccolo uomo. Sì, sono io quello di Uomini e Donne”.

A cura di Stefania Rocco

Armando Incarnato, protagonista del trono over di Uomini e Donne, insulta un poliziotto che lo ha multato. Come se non bastassero i cattivi esempi forniti quotidianamente in tv – esiste un’intera collezione di accuse sessiste mosse dall’uomo nei confronti delle donne conosciute in tv – Incarnato è riuscito ad accusare un agente di avere commesso “un abuso di potere” per averlo multato in quanto personaggio popolare. Tralasciando, tuttavia, di rendere noti i motivi della contravvenzione contestatagli.

Il post di Armando Incarnato contro le forze dell’ordine

“Non é la divisa a darmi fastidio, ma l'abuso di potere”, inizia così il post pubblicato da incarnato su Instagram, “Ti ho sentito quando ‘ridendo’ e con la faccia tagliata hai detto questo é quello che fa Uomini e Donne. Sì, sono io, piccolo uomo che non sei altro. Tua moglie, però, é quella che mi segue tutti i giorni da casa, e forse questa cosa ti disturba la giornata. Peccato che non hai sentito tu quando il tuo collega ha detto: Armá mi dispiace, ti chiedo scusa io per lui ,é un pò nervoso e non ti sopporta, io ti stimo molto come persona, sempre schietto e sincero vai avanti così Quando vedrai il post salutami la signora!”. Signora inconsapevole, sconnessa dalla vicenda e finita, suo malgrado, al centro dell’ennesima uscita sessista.

Chi è Armando Incarnato

Armando Incarnato è noto per la partecipazione a Uomini e Donne. Campano d’origine, è approdato nello studio del dating show condotto da Maria De Filippi durante la stagione 2018/2019. Imprenditore, è proprietario di alcuni saloni di bellezza. È padre di una bambina, Michelle, nata dalla relazione con la ex compagna Daniela. Sono decine le donne conosciute da Armando a Uomini e Donne. Con molte tra loro, Incarnato è rimasto in cattivi rapporti. Nonostante alcune uscite discutibili e decisamente sopra le righe, resta uno dei personaggi di punta della trasmissione. La conduttrice Maria De Filippi, infatti, non ha mai ritenuto di allontanarlo.