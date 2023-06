“A Uomini e Donne lite a microfoni chiusi con Armando”, la rivelazione dell’ex cavaliera Ivan Ivan Di Stefano, ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, ha fatto alcune rivelazioni riguardanti la sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi: ha frequentato la dama Gloria Nicoletti fuori dal programma e ha litigato a telecamere spente con Armando Incarnato.

A cura di Elisabetta Murina

Ivan Di Stefano, ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, ha fatto alcune rivelazioni riguardanti la sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi. La prima riguarda la sua frequentazione con Gloria Nicoletti, ex Dama del parterre, che ha iniziato a conoscere lontano dalle telecamere di Canale 5. La seconda invece ha a che fare con una presunta lite con Armano Incarnato, che sarebbe avvenuta nel dietro le quinte, a telecamere spente.

La frequentazione con Gloria Nicoletti lontano dalle telecamere

In una diretta Instagram con Fralof, Ivan Di Stefano ha raccontato di aver avuto una frequentazione, lontano dallo studio di Uomini e Donne, con l'ex dama Gloria Nicoletti. La donna aveva frequentato Riccardo Guarnieri, ma non era uscito con lui dal programma perché non era pronto. Nicoletti e Di Stefano, nel periodo in cui il programma era in stand by per la morte di Maurizio Costanzo, si sono scritti sui social per una settimana, uscendo anche a cena insieme, ma senza che scattasse la famosa scintilla:

Lei era già uscita dal programma mentre io ero seduto nel parterre del Trono over – racconta Ivan – la trasmissione era in stand by per la morte di Costanzo e in quel frangente l'ho conosciuta attraverso i social. Con lei ci siamo frequentati una settimana ma non è scattata la molla e quindi abbiamo interrotto. Ora non c'è rapporto.

La lite nel dietro le quinte con Armando Incarnato

Ivan ha poi raccontato di aver avuto una lite con il cavaliere Armando Incarnato, avvenuta però a microfoni chiusi senza che ci fosse un chiarimento. Queste le sue parole a riguardo: "C'è stato un battibecco a microfoni chiusi e non ci siamo chiariti. Lui ci è andato pesante, io per due minuti mi sono scordato chi sono e sono caduto nella trappola sua. Non saluta nessuno, fa il vip".