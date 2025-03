video suggerito

Antonella Clerici sommersa di critiche per la sua opinione su Anora: "Mi hanno scritto di tornare in cucina" Nella puntata del 17 marzo di È Sempre Mezzogiorno, Atonewlla Clerici ha parlato dei numerosi commenti negativi ricevuti per aver espresso la sua opinione sul film Anora, vincitore di 5 statuette agli Oscar 2025, "Uno dei più brutti, insulsi, inutili che abbia mai visto", aveva scritto su X.

A cura di Elisabetta Murina

Antonella Clerici risponde alle critiche. Nella puntata del 17 marzo di È Sempre Mezzogiorno, la conduttrice ha parlato dei numerosi commenti negativi ricevuti per aver espresso la sua opinione sul film Anora, vincitore di 5 statuette agli Oscar 2025, tra cui quello come miglior film. "Uno dei più brutti, insulsi, inutili che abbia mai visto", aveva scritto su X.

Antonella Clerici risponde alle critiche: "Mi hanno detto di tornare in cucina"

"Io dico sempre quello che penso e ogni tanto scateno un po’ di discussioni social. Ognuno è libero di esprimere la propria opinione, altrimenti a cosa servono i social se non a confrontarsi un po?", ha spiegato Antonella Clerici in apertura della puntata del 17 marzo di È sempre Mezzogiorno, parlando del suo commento a proposito del film Anora. "L'ho trovato brutto, non certo da cinque Oscar e ho scatenato commenti", ha precisato. Per queste sue parole, la conduttrice ha ricevuto diversi commenti negativi che non ha apprezzato e ha ritenuto inadeguati: "Mi hanno detto di tornare in cucina, che è una delle cose che odio di più. Mi hanno detto pure che sono una boomer"

Cosa aveva detto Antonella Clerici sul film Anora di Sean Baker

"Anora il vincitore di 5 Oscar è uno dei film più brutti, insulsi, inutili che abbia mai visto", ha scritto sul suo profilo X Antonella Clerici. La conduttrice ha voluto esprimere la sua opinione sincera sul film, vincitore agli Oscar 2025 di ben 5 statuette, tra cui quella come miglior film e migliore regia. "Non buttare soldi", ha poi aggiunto rispondendo all'inviato della Rai Domenico Marocchi, che le aveva scritto di voler andare a vederlo presto. E su The Substance con Demi Moore: "Terrificante anche quello".