Anne Hathaway scatenata all’after party della Paris Fashion Week: la clip virale su TikTok

Anne Hathaway è stata una delle grandi protagoniste della Paris Fashion Week al front row di Valentino. L'attrice ha saputo trovare anche il modo di scatenarsi nell'after-party. I video di lei che si scatena sono diventati virali su TikTok. È successo tutto nella notte del 26 gennaio, nello stesso giorno c'è stata la grande chiusura dell'Haute Couture con Valentino, tra gli altri, a farla da padrone. Anne Hathaway aveva già stregato tutti con un look animalier sul red carpet. Con quello stesso look, l'attrice de "Il diavolo veste Prada" si è letteralmente scatenata nel party che ha di fatto chiuso tutta la settimana della moda parigina.

La ‘fiesta' di Anne Hathaway

Anne Hathaway è famosa soprattutto per essere una delle attrici forse più riservate di tutta Hollywood, anche per questo motivo vederla scatenata in queste clip ha ovviamente generato grande clamore. Su TikTok, diversi video hanno macinato milioni di visualizzazioni finendo in tendenza, tra snitch e reposting. L'attrice di "Passengers", "Alice in Wonderland", "Ocean's 8" e "Le Streghe" ha fatto scalpore. Nel video, c'è anche un ragazzo che, dopo aver visto l'attrice ballare e scatenarsi, guarda in camera e si scatena a sua volta.

La chiusura della Fashion Week di Parigi

La Paris Fashion Week dedicata all'Haute Couture, in occasione della quale sono state moltissime le Maison che hanno presentato le loro collezioni per la Primavera/Estate 2023, si è conclusa il 26 gennaio. Il front row di Valentino ha visto come protagonista proprio Anne Hathaway che, come ha documentato anche la sezione Stile e Trend del nostro giornale, ha stregato tutti con un look animalier che è stato definito "prezioso e scintillante". Un modo per stupire, considerato che spesso la vediamo senza trucco o comunque lontana da certe consuetudini.