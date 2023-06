Anna Lou Castoldi compie gli anni, Asia Argento: “È un privilegio essere tua madre, ti amo” Anna Lou Castoldi compie 22 anni e per l’occasione da parte di mamma Asia Argento arriva una dolcissima lettera d’amore: “Sei la mia gioia, il mio orgoglio, la mia ragione di vita”, scrive l’attrice. “Sono fiera di quello che sei e che stai diventando”.

A cura di Giulia Turco

Anna Lou Castoldi ha computo 22 anni e mamma Asia Argento non ha rinunciato a pubblicare un tenero messaggio di auguri anche sui social. Nata dall’amore con Marco Castoldi in arte Morgan, crescendo Anna Lou ha instaurato un legame di profonda sintonia con la mamma, che oggi non potrebbe essere più orgogliosa di lei.

La dedica di Asia Argento alla figlia Anna Lou

In occasione del suo compleanno, Asia Argento ha pubblicato su Instagram una carrellata di scatti di Anna Lou, da quando era piccolina fino ai più recenti che la ritraggono già adolescente insieme alla mamma. "Buon 22esimo compleanno Anna-Lou, sei la mia gioia, il mio orgoglio, la mia forza, la mia ragione di vita”, scrive l’attrice tra le righe della sua dedica. “Sono fiera di quello che sei, e di tutto ciò che stai diventando. La tua anima è profonda, la tua mente aperta. È un privilegio poter essere tua madre. Ti amo più di ogni cosa. Happy birthday beloved daughter”.

Oggi Anna Lou lavora come rider ma sogna la lasciare l’Italia

La creatività scorre nelle sue vene e, tra le tante attività alle quali si dedica, c’è la passione per la musica. "Sono aperta allo sviluppo di me stessa rispetto al mondo in tutte le forme d’espressione. È difficile dare una struttura, per ora, a questo mio bisogno di esprimermi e cerco di farlo in ogni ambito”, ha raccontato in una recente intervista a Fanpage.it. La scelta di voler andare a vivere all’estero rispecchia l’esigenza di essere più a suo agio anche rispetto alla sua relazione: “Vivo con la mia ragazza e ci manteniamo da sole in un piccolo borgo. Sto facendo molti lavori in questo periodo, anche perché con l’arte non riesco ancora a camparci. Quindi cerco di darmi da fare. Sono bilingue e svolgo ripetizioni di inglese per dei ragazzi, consegno le pizze, ma ho lavorato come cameriera, ho fatto persino il manovale, ho dipinto case e i traslochi. Un po’ di tutto".