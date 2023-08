Angelo Duro paga multa per i disegni osceni a Taormina, ma denuncia il sindaco: “Minacce palesi” Dopo la vicenda dei manifesti imbrattati, Duro rilascia una nota tramite i suoi legali denunciando i comportamenti del primo cittadino Cateno De Luca: “Una reazione altamente lesiva, con minacce palesi e istigazione alla violenza”.

A cura di Andrea Parrella

Non è passata inosservata la polemica tra Angelo Duro e il sindaco di Taormina, Cateno De Luca. Dopo che il comico ha imbrattato i manifesti del suo spettacolo in città con insulti scritti e peni disegnati sul suo volto, è infatti arrivata la dura risposta del primo cittadino, che prima ha attaccato con forza Angelo Duro, per poi multarlo.

La risposta di Angelo Duro al sindaco

Lo spettacolo del comico siciliano si è ugualmente rivelato un successo, con il sold out di pubblico. Ma il comico ha voluto rispondere con egual durezza al sindaco. Attraverso una nota rilasciata dall'ufficio stampa del teatro, viene riportata la risposta al primo cittadino da parte di Angelo Duro. Questo il contenuto:

Alla luce di quanto accaduto nei giorni scorsi a Taormina circa il video realizzato da Angelo Duro in cui con delle bombolette spray ha imbrattato i manifesti del suo spettacolo in programma la sera del 7 agosto al Teatro Greco, il comico palermitano prende atto del gesto, si assume le sue responsabilità e pagherà la multa che gli è stata comminata. Questo però non giustifica le numerose offese, minacce e violazione della privacy a cui è stato pubblicamente esposto. Attraverso il suo legale, Angelo Duro fa sapere che la reazione del sindaco di Taormina, Cateno De Luca, è stata altamente lesiva, con minacce palesi e istigazione alla violenza. In allegato un video che riassume alcune delle frasi del Sindaco.Lo spettacolo “Sono cambiato” che ha registrato il tutto esaurito al teatro Greco, è andato in scena senza nessuna menzione dall’accaduto da parte del comico.

Duro imbratta Taormina, cosa è successo

In previsione dello spettacolo al Teatro Greco di Taormina, dal titolo "Sono cambiato", il comico Angelo Duro ha messo in atto una strategia per sollevare polemiche, chiedendo con l'inganno a un noto commerciante della zona di farsi accompagnare davanti a tutti i manifesti del su0o show, per poi imbrattarli con delle bombolette. Dura la reazione dello stesso commerciante, che lo ha riaccompagnato in albergo, poi del sindaco, che lo ha insultato a distanza attraverso un video. Una situazione di tensione che per qualche ora ha fatto addirittura pensare a uno stop allo spettacolo, prima che la cosa si risolvesse con un'ammenda ai danni del comico. Ammenda che verrà, appunto, regolarmente pagata, ma che non chiude qui la questione, vista la decisione di Duro di rispondere al sindaco attraverso i suoi avvocati.