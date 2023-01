Andrea Dianetti scambiato ancora per Damiano dei Maneskin: “Ma stiamo scherzando?” Andrea Dianetti è stato scambiato ancora una volta per Damiano David. Dopo l’errore commesso da un sito russo, questa volta è stato SkyTg24 a usare una parte della sua performance a Tale e Quale Show per parlare dei Maneskin. “Ma stiamo scherzando?”, ha scritto l’attore su Twitter.

A cura di Elisabetta Murina

Andrea Dianetti sosia ufficiale di Damiano David. Il concorrente di Tale e Quale Show, che nel programma ha imitato proprio il frontman dei Maneskin, è stato scambiato ancora una volta per lui, dopo lo sbaglio commesso da un sito russo. Questa volta a commettere l'errore è stato Skytg24 durante un servizio in onda sul suo canale tv.

"Ma stiamo scherzando?", la reazione di Andrea Dianetti

Andrea Dianetti ha risposto con ironia all'errore commesso da SkyTg24, che ha usato una parte della sua performance a Tale e Quale Show per parlare de nuovo singolo dei Maneskin, scambiando quindi il concorrente del programma per Damiano David. Il servizio era incentrato su Gossip, il nuovo brano che la band ha realizzato in collaborazione con la leggenda Tom Morello. "Ma stiamo scherzando?! Ragazzi maddaiii! Ma pure Sky", ha scritto l'attore e imitatore sul suo profilo Twitter.

Il precedente: l'errore del sito russo

Già qualche mese fa, un sito russo specializzato in cinema e spettacolo aveva scambiato Andrea Dianetti per Damiano David, usando la sua immagine per la foto d'apertura di un articolo. L'articolo in questione era incentrato sulla vita privata del frontman dei Maneskin e svelava il suo rapporto con la fidanzata Giorgia Soleri. "È salito sul palco con i tacchi e ha generato voci sulla sua omosessualità", si legge, "Damiano ha taciuto a lungo, ma recentemente ha ammesso di uscire con una ragazza di nome Georgia Soleri da cinque anni. Lei lavora come modella ed è piuttosto popolare in Italia. Gira anche voce che potrebbero sposarsi presto". Di quest'ultima parte, quella sul presunto matrimonio, non è mai circolata voce e appare quindi a tutti gli effetti una fake news. Un pò come la foto scelta come immagine principale.