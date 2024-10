video suggerito

Andrea Delogu riceve un mazzo di fiori in forma anonima: “Un gesto che mi ha agitato” Andrea Delogu con una IG story ha replicato all’estimatore che le ha regalato un mazzo di fiori in forma anonima. La conduttrice televisiva non ha apprezzato il gesto e non lo ha nascosto: “Fuori luogo, il fatto che tu sappia dove abito mi agita”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Andrea Delogu ha ricevuto un mazzo di fiori da un suo estimatore a casa, ma non ha affatto gradito il gesto. Con una Instagram story la conduttrice televisiva e speaker radiofonica, prossima alla conduzione del suo nuovo programma La porta magica, ha detto la sua sull'episodio che le è capitato e che le ha regalato soltanto agitazione: "Fuori luogo, mi ha messo agitazione". Il motivo risiede nel fatto che il mittente non ha inserito la sua firma, bensì ha spedito i fiori in forma anonima all'indirizzo di casa sua.

"Io lo so che pensate di essere romantici mandando dei fiori a casa alla gente senza firmarvi, cercando di essere anche un po' misteriosi. Non lo siete". Così comincia il messaggio sfogo di Andrea Delogu in una story, a corredo del mazzo di fiori ricevuto in forma anonima. La conduttrice televisiva ha continuato: "So che c'è dietro un intento carino ma credetemi, è fuori luogo e soprattutto pone le persone in allerta. Se dovevo conoscerti ti saresti firmato, se non ho capito chi sei allora non abbiamo questa confidenza e ti sei immaginato una relazione che non abbiamo". Infine, ha concluso: "Il fatto che tu sappia dove abito mi agita".

Andrea Delogu in tv con La porta magica: dal 21 ottobre su Rai2

Dal 21 ottobre 2024 Andrea Delogu torna in tv con La porta Magica che andrà in onda nel pomeriggio, dalle 17, su Rai2. La conduttrice nel suo nuovo programma racconterà le storie di persone comuni che desiderano trasformare e rivoluzionare la loro vita. Con un team di esperti al seguito, esaudirà i desideri delle persone che si rivolgeranno a lei per cambiare il loro look, la loro casa, lo sport. I protagonisti "attraverseranno" la Porta Magica, infine, per mostrare a se stessi e ai loro cari il proprio cambiamento. "Sempre stata abituata alle porte magiche", le parole su Instagram di Andrea Delogu prima di iniziare la nuova avventura televisiva.