Andie MacDowell: “Soffro della sindrome del piriforme, pensavo avrei dovuto sostituire l’anca”

A cura di Elisabetta Murina

Andie MacDowell soffre della sindrome del piriforme. Ospite del talk show di Drew Barrymore, l'attrice di Quattro matrimoni e un funerale ha parlato delle sue condizioni di salute da quando le è stata diagnosticata la patologia, che le causa intorpidimento e formicolio ai glutei e lungo la parte posteriore della gamba.

Come sta Andie MacDowell dopo la diagnosi di sindrome del piriforme

"Ho la sindrome del piriforme", ha raccontato MacDowell, 66 anni, parlato con Drew Barrymore. Si tratta di una patologia che colpisce il muscolo piriforme e, ha spiegato l'attrice "stringe il mio nervo sciatico" causandole dolore. "Pensavo che avrei dovuto sostituire l'anca, ma grazie a Dio le mie anche stanno bene", ha rassicurato la star del film Quattro Matrimoni e un funerale Per stare meglio e alleviare il dolore, pratica quotidianamente sedute di allenamento con un personal trainer: "Devo far lavorare il mio sedere e i fianchi, lo faccio tutti i giorni. Non mi fa più male, è un miracolo davvero". Il tempo che passa non la spaventa, anzi, si sente a suo agio con l'invecchiamento: "I miei ‘pezzi' stanno bene. Mi alleno duramente e faccio fisioterapia, non sto cadendo a pezzi". Ad oggi ha lasciato Hollywood e si è trasferita in Sud Carolina "in una comunità con molte persone della mia età".

Andie MacDowell presto nonna per la terza volta

Sempre durante lo show di Drew Barrymore, l'attrice 66enne ha raccontato che presto diventerà di nuovo nuova: suo figlio Justin Qualley sta per accogliere in famiglia un altro bebè. "Mio figlio sta per averne un altro, quindi avrò 3 bambine", ha spiegato. MacDowell è stata sposata con Paul Qualley e ha avuto da lui tre figli: Margaret (attrice e modella, reduce dal successo del film The Substance),Rainey e Justin.