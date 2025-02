video suggerito

Demi Moore e il legame con l’ex marito Bruce Willis: “Saremo sempre una famiglia, solo in forma diversa” Demi Moore è una figura presente nella vita di Bruce Willis, affetto da demenza frontotemporale, nonostante la fine del loro matrimonio ormai diversi anni fa. “Saremo sempre una famiglia, solo in una forma diversa”, ha spiegato l’attrice che ogni settimana gli fa visita. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Saremo sempre una famiglia, solo in una forma diversa". Anche se da tempo non sono più marito e moglie, Demi Moore ha le idee ben chiare sul rapporto con Bruce Willis. Sono stati sposati per 13 anni e insieme hanno avuto tre figlie. Circa due anni fa, l'attore ha ricevuto la diagnosi di demenza frontotemporale e da allora la sua quotidianità è cambiata. Anche nei momenti più difficili, l'ex moglie non lo lascia solo e va a trovarlo ogni settimana, assicurandosi che abbia tutto ciò che gli occorre.

"Saremo sempre una famiglia, solo in una forma diversa"

"Saremo sempre una famiglia, solo in una forma diversa", ha spiegato Moore in un'intervista rilasciata a Variety. Nonostante la fine del matrimonio, l'attrice non ha mai messo in discussione il legame con l'ex marito, con cui ha condiviso 13 anni di matrimonio. "Mi presento perché è quello che fai per le persone che ami", ha aggiunto. La protagonista di The Substance, nonostante li impegni lavorativi, è presente nella vita di Willis e gli fa visita quasi ogni settimana, assicurandosi che non gli manchi niente e che riceva le cure necessarie. "Spero che sia incoraggiante per gli altri vedere che c'è un modo diverso di fare le cose. C'è vita dopo il divorzio. C'è un modo di co-genitorialità con amore", ha precisato Moore.

Cosa aveva detto Demi Moore sulle condizioni di salute di Bruce Willis

Lo scorso dicembre, in un'intervista rilasciata alla CNN, Demi Moore aveva parlato delle condizioni di salute dell'ex marito: "Considerando tutto, sono davvero buone e stabili in questo momento". E aveva poi aggiunto che l'attore è sempre circondato dall'amore della famiglia e delle cinque figlie: "L'ho già detto altre volte e lo dico con molta sincerità. È importante per tutti noi che stiamo facendo fronte a questa situazione di affrontarla per quello che è, con naturalezza. Da questo punto di vista, c'è tanto amore e c'è tanta gioia intorno a lui".