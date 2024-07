video suggerito

Ambra e i figli: "Jolanda fa teatro con me, Leonardo non vuole essere associato ai genitori famosi e fa bene" L'attrice racconta il suo rapporto con i figli, entrambi molto diversi: "Jolanda è preziosa dietro le quinte, ma Leonardo non vuole essere localizzato, non vuole essere associato ai genitori famosi".

A tre anni dai 50, Ambra Angiolini appare come una persona finalmente risolta. C'è stato un periodo, infatti, che avrebbe voluto chiudere nel cassetto l'Ambra del passato, quella di Non è la Rai, ora ci ha fatto pace. Il racconto: "Non ne volevo sapere di quell'Ambra lì. Se oggi potessi avere un regista della mia vita, vorrei che fosse lei". Il rapporto coi figli: "Jolanda fa teatro con me, Leonardo per l'iPhone è come Dracula. Non vuole foto, non vuole essere associato ai genitori famosi".

Le parole di Ambra Angiolini

Ambra Angiolini si è raccontata in una intervista a La Repubblica, a margine del suo spettacolo Oliva Denaro, ispirato alla vera storia di Franca Viola in scena al Parenti di Milano. La lezione di Gianni Boncompagni, suo primo maestro:

I detrattori definivano i programmi superficiali, anticonformisti ma scomodi: le ragazzine minorenni, i balletti, gli ammiccamenti. Ma l’intellighenzia lo stimava. Da lui ho imparato l’ironia, la scialuppa di salvataggio della vita. Diceva “non farti fregare, realizzati nella vita vera, fai come i bimbi: allunga il braccio e prendi la distanza”. Sono ancora con quel braccetto un po’ teso. Ecco perché a volte sembro distaccata.

Il rapporto con i figli

Ambra Angiolini ha raccontato del rapporto che ha con i figli Jolanda, 20 anni, e Leonardo, 18, entrambi molto diversi: "Fin da quando allattavo i miei figli hanno frequentato i camerini. Li mettevo con i seggiolini dietro le quinte: Leonardo mi guardava sempre come se la mamma non dovesse tornare più. Jolanda aveva lo sguardo acceso. Si guardava intorno, ora è preziosa dietro le quinte". Discorso differente, invece, per Leonardo: "Non vuole essere localizzato, è l’unico essere umano che non viene fotografato da un iPhone come Dracula. Una ribellione legittima, non vuole essere associato ai genitori famosi, per ora ci è anche riuscito".