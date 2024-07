Ambra Angiolini replica alle critiche dopo il ti amo a Renga: “Mondo orribile di persone che si detestano”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Lo scorso maggio, Ambra Angiolini ha parlato dell'attuale rapporto con Francesco Renga. La conduttrice e attrice ha raccontato che lei e il suo ex compagno si dicono ancora "Ti amo". Non rinnegano, dunque, l'amore folle che li ha uniti. Un messaggio decisamente positivo e che dimostra come la fine di una relazione non debba per forza portare ad attriti e odio reciproco. Sebbene abbia trasmesso un messaggio positivo, è stata aspramente criticata. Prima è arrivata la difesa della figlia Jolanda, mentre in queste ore a tornare sull'argomento è stata la stessa Ambra Angiolini, in un'intervista rilasciata a Arianna Finos per Repubblica.

Ambra Angiolini e il rapporto con Francesco Renga: la replica alle critiche

Francesco Renga e Ambra Angiolini nel 2007

È stato fatto notare ad Ambra Angiolini che si è parlato molto delle sue parole per Francesco Renga. Spesso i commenti sono stati di aspra critica. Alcuni utenti hanno rimarcato che quando si hanno "i soldi e la fama" è molto più semplice risolvere pacificamente un divorzio. L'attrice è tornata sull'argomento: "Una notizia che ha letto male chi invoca la pace, ma dentro si fa la guerra, in casa o sui social. Continuerò a essere provocatoria nel buon esempio, ci credo". E ha continuato:

In troppi si riempiono la bocca di slogan, ma nella vita non scelgono davvero la pace. Francesco ed io l’abbiamo scelta ma quando ne parliamo fa più effetto. Mi ha dato noia che non ci si stupisca della violenza, ma ci si accanisca con chi propone qualcosa di diverso, che sa di quel che ci piacerebbe vivere in questo mondo orribile di persone che si detestano. Pensi quanto c’era bisogno di un messaggio come il nostro.

Cosa ha detto Ambra Angiolini su Francesco Renga

Ambra Angiolini, nel corso di un evento a cui ha partecipato lo scorso 11 maggio, ha parlato con grande affetto del suo rapporto con Francesco Renga:

Non credo di aver trovato mai più un amore così grande, altrimenti non sarebbero nati Jolanda e Leonardo. E in nome di quell'amore, io continuo a pensare che devo rispettare quello che ci eravamo promessi quando sono nati i nostri figli. […] Invochiamo spesso la pace e facciamo tanto bene a pensare di volere un mondo che non si distrugge da solo, però anche nelle famiglie può succedere che due persone separate si dicano ancora ti amo. È chiaro che ha un valore legato a qualcosa di grande che noi condividiamo felicemente.

Jolanda difende la madre Ambra

Jolanda, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, era intervenuta qualche giorno più tardi per difendere la madre dalle critiche gratuite:

Molti commenti fanno capire che c’è bisogno di discorsi come questo. Non c’entrano sempre i soldi e la fama: spero che sia la superficialità a parlare quando leggo che rendono tutto facile, perché non è così, soprattutto quando si toccano questioni delicate come una separazione, dove ci sono di mezzo i sentimenti di persone che non sono solo “personaggi pubblici”. […] Si dice sempre che l’amore ha tante forme e poi ci scandalizziamo quando ci troviamo di fronte a qualcosa di diverso da ciò che consideriamo “tradizionale”. Nessuno vi obbliga a dichiarare amore, ma questo non vi autorizza a diffondere odio.