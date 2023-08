Amber Luke ieri e oggi: com’era la donna più tatuata d’Australia senza tatuaggi e interventi Amber Luke con il 98% del corpo tatuato ha conquistato il record di donna più tatuata d’Australia. A soli 25 anni, ha già speso 148.000 dollari per diventare com’è e per farsi tatuare gli occhi è rimasta cieca per qualche settimana. Le foto di ieri e oggi, quando al tempo era solo un’adolescente, restituiscono due immagini che sono difficilmente associabili alla stessa persona.

"I rimpianti potrebbero arrivare solo per l'enorme pressione della società che dice che non è giusto ciò che faccio per me, ma non è così. Il mio obiettivo è essere me stessa, non ho un'estetica precisa da dover rispettare".

Amber Luke, di Brisbane, nel Queensland, ha più di 600 tatuaggi e ha speso altri 70.000 dollari in modifiche estreme del corpo, tra cui la divisione della lingua, l'aumento del seno, i riempitivi per guance e labbra, le protesi appuntite posizionate nelle orecchie e un sollevamento del sedere per l'effetto brasiliano. Inoltre ha voluto iniettarsi l'inchiostro blu nei bulbi oculari con una straziante procedura di 40 minuti che l'ha lasciata cieca per tre settimane. "La gente mi chiede sempre se rimpiango il mio aspetto, ma in realtà no", ha dichiarato, "credo che la cosa più importante da ricordare è che tutto ciò che ho fatto, anche se sono diventata cieca per tre settimane e ho attraversato tanti problemi e dolori, mi ha permesso di crescere".

Sul futuro non ha dubbi: "Voglio continuare a trasformarmi man mano che vado avanti e in questo momento sto lavorando sulla mia gamba destra. Ho un rivestimento nero sulla parte inferiore del polpaccio e lo stinco è nero, ma voglio rifarlo ancora una volta e renderlo uniforme. Poi aggiungerò l'inchiostro bianco, che ho già fatto sull'avambraccio sinistro, perché voglio che appaia una cicatrice senza doverla fare" ha rivelato.