L’influencer Amber Luke cieca dopo il tatuaggio agli occhi: “Non ho rimpianti, così sono me stessa” L’influencer Amber Luke, la donna più tatuata d’Australia, sta completando il suo progetto di “trasformazione”: dopo aver raggiunto il 98 % del corpo tatuato, ora lavora per raggiungere il 100 %. “Sono stata cieca per tre settimane dopo aver colorato i bulbi oculari di blu, ma non ho rimpianti”.

A cura di Gaia Martino

Amber Luke è la "donna più tatuata d'Australia" ma la sua dipendenza dall'inchiostro l'ha resa cieca per circa tre settimane. L'influencer che ha oggi il 98% del corpo tatuato, aveva deciso di colorarsi i bulbi oculari di blu ma l'operazione non le ha permesso di vedere per alcune settimane. Nonostante il drammatico ostacolo, al Mirror ha chiarito di non essersene pentita: "Non ho rimpianti, voglio continuare il mio viaggio per diventare la vera me".

I tatuaggi ai bulbi oculari di Amber Luke

Amber Luke non è pentita di aver investito poco meno di 150.000 dollari in tatuaggi, ha resistito a dolori e problemi di salute per potersi sentire "se stessa". Recentemente è stata cieca per tre settimane: aveva deciso di tingere i suoi bulbi oculari di blu accettandone le conseguenze. Le sue parole al Mirror:

La gente mi chiede sempre se rimpiango il mio aspetto, ma in realtà no. Credo che la cosa più importante da ricordare è che tutto ciò che ho fatto, anche se sono diventata cieca per tre settimane e ho attraversato tanti problemi e dolori, mi ha permesso di crescere.

L'influencer che ha ottenuto il titolo di "donna più tatuata d'Italia" ha spiegato che i trascorsi le hanno permesso di "diventare forte": "I rimpianti potrebbero arrivare solo per l'enorme pressione della società che dice che non è giusto ciò che faccio per me, ma non è così. Il mio obiettivo è essere me stessa, non ho un'estetica precisa che voglio rispettare".

Amber Luke

"Voglio continuare a tatuarmi"

A 28 anni poche parti del suo corpo sono ancora pulite dall'inchiostro: di recente ha colorato di nero la schiena, ora desidera lavorare sulla gamba. "Voglio continuare a trasformarmi man mano che vado avanti e in questo momento sto lavorando sulla mia gamba destra. Ho un rivestimento nero sulla parte inferiore del polpaccio e lo stinco è nero, ma voglio rifarlo ancora una volta e renderlo uniforme. Poi aggiungerò l'inchiostro bianco, che ho già fatto sull'avambraccio sinistro, perché voglio che appaia una cicatrice senza doverla fare" ha rivelato.