Era Lex di Jurassic Park, non recita più e ha 43 anni: Ariana Richards ieri e oggi Ex attrice nota per aver interpretato Lex Murphy nel film Jurassic Park, oggi non recita più: “Una volta, Steven Spielberg mi si avvicinò e mi disse che raggiungevo un livello di terrore tale che si vedeva scritto tutto sul mio viso”.

La riconoscete? Si chiama Ariana Richards, nata Ariana Richards Clarice, ed è una ex attrice statunitense nota per aver interpretato Lex Murphy nel film Jurassic Park. Proprio lei, una delle nipotine di John Hammond, interpretato da Richard Attenborough. Oggi l'attrice ha 43 anni e ha cambiato completamente vita: non è più un'attrice, ma una pittrice.

Il ruolo in Jurassic Park

Nel grande classico di Steven Spielberg "Jurassic Park", tratto dal romanzo di Michael Crichton, Ariana Richards interpretava Alexis "Lex" Murphy, la nipote del Dr. John Hammond e sorella di Tim Murphy. Nel film, era una giovanissima teenager appassionata di informatica. Fantastica una delle sequenze nella quale mentre sta mangiando un budino, il cucchiaino inizia a tremare al passaggio di un raptor. Oggi l'attrice bambina lavora come pittrice, creando bellissime opere dettagliate tra cui ritratti, paesaggi e, più di recente, un dipinto di un dinosauro. In una intervista recente, l'attrice ha raccontato a proposito del suo ruolo:

Una volta, Steven Spielberg mi si avvicinò e mi disse che raggiungevo un livello di terrore tale che si vedeva scritto tutto sul mio viso. Mi chiese "Come arrivi a questo livello di paura, hai avuto paura di qualcosa quando avevi due anni? Cos'è stato? In realtà, non voglio saperlo!"

Per scritturarla, infatti, il regista fece entrare l'attrice in una stanza, facendola urlare. Spielberg rimase e disse di non aver mai sentito urla di paura più realistiche dai tempi di Fay Wray in King Kong.

La sua carriera dopo Jurassic Park

Ma cosa è successo dopo Jurassic Park? La carriera di Ariana Richards si è progressivamente ridotta. Quel film resta il suo picco, le produzioni successive sono state tutte minori. Precedentemente, prima di Jurassic Park, la Richards aveva avuto un ruolo in Tremor. Ruolo ripreso poi nel terzo film della saga, "Tremors 3". Ha avuto anche un piccolo ruolo nel primo sequel di Jurassic Park, "Il mondo perduto". Una particina all'inizio del film, poi null'altro.