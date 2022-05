Amber Heard: “Mi hanno minacciata di morte migliaia di volte dall’inizio del processo” Lo ha dichiarato Amber Heard durante le deposizioni finali del processo contro l’ex marito Johnny Depp. L’attrice da mesi va incontro ad un vero e proprio esercito di sostenitori del divo di Hollywood.

A cura di Giulia Turco

(Foto Getty)

Si avvia verso la fase conclusiva il processo in Virginia che ha coinvolto Johnny Depp e l'ex moglie Amber Heard. Nella giornata di venerdì 27 maggio gli avocati di entrambe le parti depositeranno le argomentazioni finali, poi la parola passerà alla giuria. Se i giudici non troveranno un'intesa, si riuniranno nuovamente martedì 31 maggio, dopo il ponte del Memorial Day.

Amber Heard avrebbe ricevuto minacce di morte

Nel frattempo giovedì 26 maggio, l'attrice ha dichiarato di aver ricevuto "migliaia di minacce di morte" dall'inizio del processo che ha acceso i riflettori su di lei e l'ex marito. L'opinione pubblica è nettamente divisa, tra i fan dell'attore che a causa delle vicende giudiziarie è stato arginato dal sistema cinematografico di Hollywood, e chi sostiene che Head dica il vero nell'aver giudicato l'ex marito "un picchiatore di mogli", nel 2018. "Ricevo centinaia di minacce di morte tutti i giorni, migliaia dall'inizio del processo", sostiene Heard che ha contro un vero e proprio esercito a favore del divo di Hollywood.

La difesa di Depp e le ferite sull'occhio

Heard sostiene inoltre di non aver "mentito su niente". Eppure, dal canto suo Johnny Depp, ha continuato a sostenere fino alle ultime dichiarazioni la sua non colpevolezza rispetto alle accuse di violenza domestica da parte dell'ex moglie. "È assurdo sentire le accuse atroci di violenza, violenza sessuale, che lei mi ha attribuito, di cui mi ha accusato. Non credo che a nessuno piaccia doversi aprire e dire la verità, ma ci sono momenti in cui si è semplicemente costretti a farlo perché la situazione è sfuggita al controllo”, ha spiegato durante uno dei passaggi della sua deposizione finale. Alla domanda su come si fosse procurato le ferite all'occhio apparse in una foto, l'attore ha sostenuto di essere stato "colpito dalla moglie".