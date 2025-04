video suggerito

Amadeus e Lorella Cuccarini come Guè Pequeno e Rose Villain ad Amici: la reazione dei cantati all'esibizione Rose Villain e Guè Pequeno hanno assistito alla performance di Amadeus e Lorella Cuccarini ad Amici e tra stories su Instagram e commenti ai post hanno lasciato le loro reazioni. Anche Giovanna Civitillo ha fatto una dedica scherzosa al marito dopo l'esibizione per il guanto di sfida dei prof: "Il mio Guè".

A cura di Gaia Martino

L'esibizione di Amadeus e Lorella Cuccarini durante il Serale di Amici di ieri sera continua ad essere uno dei momenti più chiacchierati della puntata del talent show. Il giudice e l'insegnante di ballo hanno regalato una performance a ritmo di Oh Mamma Mia di Guè Pequeno e Rose Villain premiata a fine "guanto di sfida dei prof". Vedere il conduttore vestito da rapper è stata una sorpresa per tutti e anche Maria De Filippi è rimasta sorpresa: "Sei stato bravo" ha commentato in puntata. Sui social Giovanna Civitillo ha commentato la performance complimentandosi con il marito. Nelle ultime ore sono arrivate anche le reazioni di Guè Pequeno e Rose Villain.

Le reazioni di Guè Pequeno e Rose Villain all'esibizione di Amadeus e Lorella Cuccarini

La performance non è sfuggita a Guè Pequeno che sui social, tra le stories di Instagram, l'ha condivisa aggiungendo l'emoticon di un fuoco. Poi ancora ha aggiunto la foto di Amadeus e Lorella Cuccarini aggiungendo i tag di se stesso e Rose Villain, come a voler sottolineare la somiglianza.

All'appello dei commenti non poteva mancare Rose Villain che ha aggiunto le emoticon degli occhi a cuorino sotto al post dell'esibizione condivisa dal profilo Instagram di Amici. Anche Sarah Toscano ha commentato lo stesso contenuto: "È stato incredibile", le parole.

Il commento di Giovanna Civitillo per Amadeus: "Il mio Guè"

"Meravigliosi" e poi ancora "Il mio Guè": sono questi i commenti all'esibizione andata in onda ieri sera durante il Serale di Amici di Giovanna Civitillo che si è complimentata con il marito Amadeus e con Lorella Cuccarini.

Con due IG story l'ex valletta televisiva ha mostrato il suo sostegno al conduttore che segue in ogni sua avventura. Durante la registrazione della puntata, infatti, la Civitillo era presente in studio, come attestano le immagini condivise in un post Instagram prima del Serale.