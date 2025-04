Guanto di sfida tra i prof di Amici: Elena D’Amario bacia Rudy Zerbi, Amadeus vince imitando Guè Pequeno

video suggerito

La puntata del Serale di Amici di ieri sera

A cura di Gaia Martino

Il guanto di sfida dei prof. di Amici, durante il Serale di ieri sera, sabato 12 aprile 2025, ha visto protagonisti anche i giudici del programma. Si sono esibiti al centro dello studio, insieme ai prof, Elena D'Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio. La celebre ballerina professionista ha ballato con Rudy Zerbi, il conduttore invece si è esibito al centro dello studio con Lorella Cuccarini sulle note di Oh Mamma Mia di Rose Villain e Guè Pequeno. Cristiano Malgioglio ha fatto la sua performance, invece, con Anna Pettinelli. A vincere sono stati Amadeus e Lorella Cuccarini: i tre momenti hanno regalato applausi e gag inaspettate.

L'esibizione di Elena D'Amario e il bacio a Rudy Zerbi

Elena D'Amario e Rudy Zerbi si sono esibiti al centro dello studio con una performance energica culminata dal bacio sulle labbra che la ballerina professionista, ora giudice del Serale, ha dato all'insegnante. Durante l'esibizione, il prof. di canto stava anche per cadere dal tavolo sul quale si era posizionato. Terminata la musica, Maria De Filippi ha scherzato: "Elena bravissima, ma tu (rivolgendosi a Rudy, ndr) non ti vergogni? Non hai fatto niente. Si è seduto sul tavolino e lo stava per ribaltare". L'insegnante ha allora risposto con ironia: "Qualcuno ha sabotato il tavolino, non so chi ma è successo qualcosa".

Amadeus e Lorella Cuccarini nei panni di Guè e Rose Villain

Amadeus e Lorella Cuccarini per il guanto di sfida dei prof. hanno scelto di vestire i panni di Guè Pequeno e Rose Villain e cantare il brano Oh Mamma Mia. Il celebre conduttore televisivo ha conquistato gli applausi del pubblico e i complimenti di tutti i presenti per la performance. Maria De Filippi ha dichiarato: "Oh, bravo Ama. Sei bravo, ti giuro. Di Lorella lo sapevo, di te no". "Ho passato tutto il tempo sulla sedia a ripassare", la risposta di Amadeus. L'esibizione è stata la migliore per tutti: Cuccarini e Amadeus hanno così vinto la sfida.

Malgioglio e Anna Pettinelli con Tico Tico

Arrivato il momento della terza esibizione dei prof, Anna Pettinelli ha ballato al centro dello studio sulle note di Tico Tico, brano di Malgioglio da lui cantato in puntata. La maestra si è scatenata con movimenti di bacino e prese particolari conquistando gli applausi del pubblico. "Io ho paura per il tuo femore ogni volta" ha commentato il giudice una volta finita l'esibizione. Alessandra Celentano ha poi aggiunto alla Pettinelli: "Sempre simpatica, ma vorrei vedere di più. Sei capace, lo puoi fare".