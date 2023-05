Alluvione Emilia Romagna, Silvia Toffanin: “Il mio pensiero va a chi soffre e ha perso tutto” Silvia Toffanin, nella puntata di Verissimo trasmessa domenica 21 maggio, ha espresso il suo sostegno e la sua vicinanza alle popolazioni colpite dall’alluvione.

A cura di Daniela Seclì

Nel corso della puntata di Verissimo, trasmessa domenica 21 maggio, Silvia Toffanin ha rivolto un pensiero a coloro che sono stati colpiti dall'alluvione in Emilia Romagna e che hanno visto i sacrifici di una vita, devastati dalla furia dell'acqua e del fango. La conduttrice ha espresso vicinanza e sostegno. In queste ore, 10 mila persone sono potute rientrare nelle loro case, ma la situazione è ancora critica.

Alluvione in Emilia Romagna, le parole di Silvia Toffanin

Silvia Toffanin, in diretta a Verissimo, ha rivolto un pensiero a tutti coloro che sono stati colpiti dalle conseguenze dell'alluvione in Emilia Romagna:

Mandiamo un pensiero e un abbraccio a tutta l'Emilia Romagna. A tutte le famiglie che stanno soffrendo, che hanno perso i loro cari, che hanno perso tutto, che hanno perso le case. L'abbraccio più grande di tutti. Facciamo un applauso a questa regione che ce la sta mettendo tutta.

L'espressione di vicinanza alle popolazioni colpite dall'alluvione è scaturita dall'intervista a Carlo Alberto Mancini, scelta di Nicole Santinelli a Uomini e Donne, che vive a Ravenna. L'uomo ha spiegato: "Mia madre è la mia vita. Tra l'altro ora sono in pensiero perché sono di Ravenna e c'è l'acqua in casa, però mi ha assicurato che sta bene. I miei parenti stanno tutti bene, li ho sentiti al telefono. Ci sono stati dei danni che ci vorrà un po' a riparare, ma l'importante è la salute, finché c'è quella, ai danni si rimedia".

Giorgia Meloni in Emilia Romagna

Sono cento i comuni colpiti dall'alluvione in Emilia Romagna. È calato il numero degli sfollati. Attualmente, le persone che non hanno accesso alla loro casa sono 26.324. Diecimila, invece, sono potute rientrare nelle loro abitazioni. In queste ore la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata nelle zone alluvionate e ha assicurato: