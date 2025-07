Alessandro Gassmann attacca Fedez e il suo jet privato: “Descrive bene il mondo dello ‘sti ca**i, lo fanno tutti'”

Alessandro Gassmann risponde a Fedez sull'impatto che i jet privati hanno sull'ambiente. Di recente, il rapper aveva sostenuto che l'uso di questi mezzi sarebbe meno dannoso rispetto a quello degli aerei di linea. La replica dell'attore: "Chi ha studiato dice esattamente il contrario".

La risposta di Alessandro Gassmann a Fedez

Secondo Alessandro Gassmann, non è vero che l'uso dei jet privati avrebbe un impatto minore sull'ambiente. A dirlo è stato lo stesso attore che, in risposta a quando dichiarato di recente da Fedez, ha condiviso su Instagram un post in cui ha replicato direttamente al rapper. "Nel mondo dello sti ca**i tanto lo fanno tutti, così ben descritto e avallato da Fedez, l’impatto dei jet privati sul clima sarebbe ininfluente. Chi invece ha studiato ci dice esattamente il contrario", le parole.

A corredo del carosello, alcuni dati reperiti dall'attore sul tema, in cui si legge che, in realtà, questi mezzi sarebbero più inquinanti rispetto agli aerei commerciali. "Questo è dovuto al fatto che i jet privati hanno generalmente un numero minore di passeggeri a bordo e a un consumo di carburante per passeggero più elevato", si legge nel post.

Cosa aveva detto il rapper sull'impatto ambientale dei jet privati

Intervenuto a sorpresa nella puntata de La Zanzara dello scorso 14 luglio, Fedez aveva risposto alle critiche di Ester Goffi, attivista di Ultima Generazione, che aveva criticato le celebrità che usano jet privati per spostarsi, nominando direttamente Fedez e Jeff Bezos. Il rapper aveva chiamato in trasmissione, rispondendo a tono all'ecologista: "Il mondo brucerebbe ugualmente, la vostra è mera retorica del ca**o". E ancora, una domanda diretta a Goffi: "Lei sa quanto gli aerei impattino sull'ambiente? Glielo dico io, tutta la flotta di aviazione aerea impatta il 2% sul totale delle emissioni. I privati impattano meno del 2%. Voi dovete cag**re il ca**o a quelli che volano coi privati semplicemente per ca**re il cazzo, questa è la verità".