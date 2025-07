Alessandra Amoroso interrompe il concerto sul palco, la figlia Penelope ha iniziato a scalciare

Alessandra Amoroso stava cantando Stupendo fino a qui sul palco ad Asti, tappa del suo tour, quando è stata interrotta dalla figlia che porta in grembo che ha scalciato. La cantante ha racconta al pubblico cosa è successo: “Mia figlia mi ha dato una bella botta. Ho perso il filo”.

Alessandra Amoroso prosegue il suo Fino A Qui – Summer Tour 2025 nonostante la sua gravidanza sia quasi agli sgoccioli. Durante il concerto ad Asti, tre sere fa, mentre si esibiva sulle note di Stupendo fino a qui, si è distratta quando la bimba che porta in grembo, Penelope, ha scalciato. Dal palco, ha raccontato alla folla presente cosa è successo: "Mi ha dato una botta e ho perso il filo".

Alessandra Amoroso interrompe il concerto: "Ho perso il filo"

La cantante era sul palco ad Asti, con il concerto del Fino a Qui Summer Tour 2025, quando ha raccontato ai fan un retroscena sulla sua ultima esibizione sulle note di Stupendo fino a qui. Alessandra Amoroso mentre cantava si è toccata la pancia e ha guardato il backstage del palco. Finita la performance, ha così spiegato: "Devo svelare quello che succede. Forse è così, ma quando canto non la sento mai. Dalle parti mie si dice che con il mio movimento (mentre canto, ndr) è come se la cullassi. La sera invece fa lei i concerti (nella pancia, ndr). Ora ho messo la mano sulla pancia e mi ha dato una botta, ho perso il filo per questo motivo due volte". Poi, sorridendo, ha continuato: "Mia figlia mi ha dato una bella botta che mi ha …(stravolto, ndr). Speriamo che stia calma lì dentro. È tutto molto meraviglioso".

La dedica al compagno Valerio Pastore

Nella tappa di Taormina, Alessandra Amoroso ha commosso tutti i presenti quando, mentre cantava il nuovo brano Io non sarei, ha indicato il compagno Valerio Pastore, tecnico del suono. Pare avergli dedicato la canzone nel momento in cui guardandolo commossa ha cantato: "Resto qui con te a scrivere un nuovo finale". Il riferimento è alla nascita della loro prima figlia insieme, Penelope, che dovrebbe avvenire nelle prime settimane di settembre. Nonostante la gravidanza sia agli sgoccioli, la cantante ha preferito non fermare il suo tour.