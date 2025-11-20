Alena Seredova difende il figlio Louis Buffon dai commenti sui social: “Gli italiani sanno essere cattivi”

Un altro Buffon è pronto a far sognare la nazionale di calcio, si tratta di Louis Thomas Buffon, ma stavolta non sarà quella italiana bensì quella della Repubblica Ceca. Il 17enne, primogenito di Gianluigi Buffon e Alena Seredova, si è dimostrato un abile attaccante indossando la maglia del Pisa, ma adesso sta giocando anche per la nazionale ceca under 19, destando non pochi commenti, non sempre piacevoli, a cui la madre ha deciso di rispondere, provando a difendere suo figlio.

Intervistata dal portale ceco TN Alena Seredova ha parlato apertamente di suo figlio e delle decisioni prese finora nella sua carriera, ancora tutta da formare. La modella, quindi, ha sottolineato: " Sono orgogliosa del comportamento di mio figlio e del suo carattere. È un ragazzo senza problemi" e poi ha aggiunto riferendosi al fatto che suo figlio frequenti ancora la scuola: "Quest'anno ci sarà il diploma, quindi tutto sarà più facile dopo".

Durante l'intervista, però, non ha potuto fare a meno di soffermarsi su un aspetto che le sta particolarmente a cuore, ovvero i giudizi e commenti, spesso negativi, che sono arrivati sui social e riferiti al fatto che Louis Thomas abbia scelto di giocare per la Cechia, piuttosto che per la nazionale azzurra, sebbene pare che una chiamata dal CT italiano non ci sia stata. La modella, quindi, non esita a lanciare anche una stoccata agli italiani che, infatti, avrebbero commentato in maniera pungente la carriera del figlio:

