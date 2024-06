video suggerito

Aldo Montano ricoverato dopo l’operazione: “Non ho mai avuto paura di affrontare gli infortuni” Aldo Montano dopo l’operazione all’anca ha aggiornato i suoi follower di Instagram con un nuovo post. A corredo di alcuni selfie scattati dal letto d’ospedale ha confessato: “Passerà anche questa”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

88 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo l'operazione a cui si è sottoposto pochi giorni fa, Aldo Montano ha aggiornato il suo profilo Instagram per rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute. L'ex schermidore e volto televisivo si è sottoposto ad un intervento chirurgico all'anca a causa di una necrosi. Avrebbe dovuto operarsi già due anni fa, come raccontò a Verissimo, ma l'operazione è stata più volte rimandata. Ricoverato nell'ospedale di Sassuolo, si è mostrato sorridente: ora ha una protesi all'anca a "zero chilometri", ha scritto sui social.

Le parole di Aldo Montano dall'ospedale

Dall'ospedale Aldo Montano ha fatto sapere di stare bene dopo l'operazione all'anca. "Non mi ha mai spaventato affrontare gli infortuni, l’ho sempre fatto con serenità fiducia e serietà. Passerà anche questa, grazie a tutti i vostri messaggi che mi aiutano a trovare la forza di rimettermi in piedi, al Dott Andrea Cheli e a tutto lo staff dell’ortopedia dell’ospedale di Sassuolo gestita dal prof. Giuseppe Porcellini, amico e grande professionista. Daje Gente", le parole a corredo di alcune foto scattate dal letto in cui è ricoverato.

Al suo fianco Olga Plachina e i figli

Due giorni fa, a seguito dell'operazione, Aldo Montano si è mostrato sorridente dal suo letto d'ospedale con accanto la sua famiglia. Con la moglie Olga Plachina, campionessa olimpica di atletica, e i figli Olimpia e Mario Jr, ha fornito aggiornamenti sulla sua operazione. "Grazie famiglia sempre vicino quando c’è bisogno", le parole. Nel 2022 a Verissimo raccontò che si sarebbe dovuto sottoporre anche ad un'altra operazione alla spalla: "Mi devo rimettere a posto per fare la mia seconda parte di vita, devo fare il tagliando, è un po' presto ma ho usurato parecchio il mio corpo e i kilometri si sentono tutti. È arrivato il momento anche di pensare al dopo in cui non ci saranno pedane, gare e competizioni ma ci saranno tante altre belle cose che mi voglio godere e così riesco a godermi tutto con grande difficoltà" disse.