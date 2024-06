video suggerito

Aldo Montano ricoverato per un intervento: “Da oggi ho una protesi all’anca” Aldo Montano annuncia di essere stato operato per sottoporsi a un intervento chirurgico. “Da oggi ho una protesi all’anca”, ha fatto sapere lo schermidore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Aldo Montano è stato operato per inserire una protesi all’anca. È stato lui stesso ad annunciarlo, pubblicando una serie di foto sui suoi canali social. “Grazie famiglia sempre vicino quando c’è bisogno”, ha scritto lo schermidore affiancato dalla moglie Olga Plachina e dai suoi figli, “L’operazione è andata bene, grazie a tutti voi per i tanti messaggi. Dopo 5 anni non facili da oggi ho una protesi all’anca a zero chilometri. Lo sport fa bene ma non esagerate …Un grazie speciale al dottor Cheli, al professor Porcellini e a tutto lo staff dell’ ortopedia del nuovo ospedale di Sassuolo”.

Perché Aldo Montano era stato operato all’anca

Già nel 2022, Aldo Montano aveva annunciato che si sarebbe sottoposto a un intervento chirurgico all’anca a causa di una necrosi. Da tempo lo schermidore avrebbe dovuto sottoporsi all’operazione in questione, rimandata più volte come aveva lui stesso spiegato a Verissimo: “Da due anni soffro di una necrosi ad un'anca. Un po' per DNA, un po' per l'esposizione così lunga durante la mia carriera e sono in procinto di fare questa operazione che è semplice però è comunque un'operazione invasiva”. Oltre all’intervento all’anca, Montano avrebbe dovuto sottoporsi a un’operazione alla spalla:

Devo anche operarmi alla spalla sinistra. Mi devo rimettere a posto per fare la mia seconda parte di vita, devo fare il tagliando, è un po' presto ma ho usurato parecchio il mio corpo e i kilometri si sentono tutti. È arrivato il momento anche di pensare al dopo in cui non ci saranno pedane, gare e competizioni ma ci saranno tante altre belle cose che mi voglio godere e così riesco a godermi tutto con grande difficoltà.

Olga Plachina accanto al marito Aldo Montano

Accanto ad Aldo Montano in ospedale c’è la moglie Olga Plachina, 27enne campionessa olimpica di atletica. La donna è madre di due bambini avuti dal marito, Olimpia e Mario jr. È inoltre una modella. Tra Plachina e Montano ci sono 18 anni di differenza. La distanza anagrafica non ha impedito loro di innamorarsi e di convolare a nozze nel 2016 dopo un breve fidanzamento seguito al colpo di fulmine che li aveva avvicinati.