Chi è Olga Plachina, moglie di Aldo Montano e campionessa olimpica

A cura di Elisabetta Murina

Dalle passerelle alle piste d'atletica. Occhi azzurri, capelli biondi e un fisico impeccabile. Olga Plachina, 26 anni, è la giovanissima moglie russa di Aldo Montano, 44 anni, schermidore olimpico ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 2021. Nonostante i 18 anni di differenza, il loro è stato un colpo di fulmine e sono convolati a nozze nel 2016, subito dopo aver scoperto di aspettare la prima figlia, Olympia. Nel 2021 sono diventati genitori per la seconda volta di Mario Jr.

Chi è Olga Plachina, la giovane moglie di Aldo Montano

Con il suo 1,65 metro di altezza, Olga Plachina passa dalle passerelle alle piste di atletica in men che non si dica. Senza dimenticare, tra una corsa e una sfilata, i figli avuti dal marito Aldo Montano. La 24enne russa ha vinto diversi concorsi di bellezza come Miss Sport e Miss Best Model. Nell'ambito sportivo, invece, è una campionessa d'atletica, in particolare nella specialità dei 400 metri a ostacoli. L'atleta, nata in Russia, ha rivendicato in più occasioni le sue origini, sebbene non siano state accolte nel migliore dei modi dopo lo scoppiare della guerra in Ucraina.

Su Instagram, Plachina aveva dichiarato: "Sono una ragazza russa e lo dico che sono fiera di essere russa, mi è sempre piaciuto Putin, mi è sempre piaciuto il nostro regime! Il mio Stato mi ha dato tutto per crescere ed essere una ragazza felice!" per poi sottolineare che con queste dichiarazioni non voleva dirsi a favore della guerra: "Da tutte le parti c'è una propaganda enorme per i propri interessi. Ora non pensate per favore che io sia una per la guerra, per carità… mi dispiace un botto cosa sta succedendo, ho parenti anche in Ucraina"

Olga Plachina sulla pista d’atletica (@Kissed_god)

Il matrimonio tra Olga Plachina e Aldo Montano e i due figli Mario e Olympia

Galeotte furono le Olimpiadi del 2014: Aldo Montano e Olga Plachina si sono incontrati per la prima volta durante i Giochi invernali di Soči, in Russia. Tra loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine, nonostante la differenza di età sia di ben 18 anni. All'epoca, Montano era reduce dalla fine della relazione con la showgirl Antonella Mosetti, durata 7 anni. Prima ancora, il campione olimpico era stato legato per 2 anni all'attrice Manuela Arcuri. Con nessuna delle due, però, aveva compiuto il grande passo. Con Olga, invece, il fatidico sì è arrivato nell'agosto 2016, a soli 2 anni dal loro primo incontro, con una cerimonia celebrata in intimità nella fredda Siberia, poco dopo l'eliminazione alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Nel 2017 è nata la loro primogenita, la piccola Olympia, chiamata così in onore della passione per lo sport che entrambi condividono. Nel 2021, invece, la famiglia Montano-Plachina si è allargata e ha accolto il secondo figlio, Mario Jr.