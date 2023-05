Isola dei Famosi 2023, Aldo Montano vola in Honduras ma non sarà un concorrente Aldo Montano approderà in Honduras nella puntata di lunedì 22 maggio. L’ex campione, infatti, è stato chiamato con un compito piuttosto particolare ma non resterà a lungo con gli altri naufraghi.

La puntata di lunedì 22 maggio dell'Isola dei Famosi sarà piuttosto ricca di sorprese per i naufraghi che, infatti, non si aspettano l'arrivo di alcune new entry, sebbene la loro permanenza sia piuttosto breve. Dopo l'annuncio della partenza di Nikita Pelizon, chiamata per fare una sorpresa all'amica Helena Prestes, in Honduras approderà anche Aldo Montano. L'ex campione sarà una guest star dello show, infatti non sarebbe destinato a restare come concorrente.

L'arrivo di Aldo Montano all'Isola

Il motivo per cui Montano sarebbe stato chiamato, sarebbe quello di invogliare e caricare i naufraghi a dare del loro meglio per portare avanti questa esperienza e far trascorrere le settimane che li separano dalla fine. Non è chiaro se resterà qualche giorno insieme a loro, per dargli la giusta carica, oppure giusto il tempo di un tuffo e poi riprenderà il volo per l'Italia. Quello che è sicuro, però, è che l'ex campione non entrerà a fare parte del reality come giocatore, anche perché la sua esperienza in show di questo genere è piuttosto recente. La partecipazione al Grande Fratello Vip risale al 2021 ed è stato uno dei personaggi più amati del programma, sebbene la sua avventura si sia conclusa a dicembre, decidendo di ritirarsi dal gioco dopo tre mesi di permanenza nella casa più spiata d'Italia.

Nikita Pelizon e la sorpresa a Helena Prestes

Nella stessa puntata arriverà anche Nikita Pelizon. La vincitrice del Grande Fratello Vip, infatti, è stata chiamata per una sorpresa speciale alla sua inseparabile amica Helena Prestes. Le due, infatti, hanno partecipato anche a Pechino Express insieme, formando la coppia Italia-Brasile e, poi, anche durante l'esperienza del reality show di Cinecittà, Helena non ha esitato a fare sentire il suo supporto alla gieffina. D'altronde la modella brasiliana in queste settimane è stata più volte attaccata dai suoi compagni d'avventura e ha bisogno di un po' di conforto.